Csoóri Sándor-verset zenésített meg Csorba Lóci

„A nők a nyári világrészek”

Vecsei H. Miklós a Művészetek Völgye előtt kért fel tizenkét általa kedvelt előadót, hogy írjanak dalt Csoóri Sándor egy-egy verséhez, idézetéhez, gondolatához. Az elkészült alkotásokat aztán egy-egy beszélgetés kíséretében adták elő a fesztivál tizenkét napján, és így született meg Lóci átirata is a Szeptemberi nők című vershez.

Sokáig keresgéltem a versek között, és végül azért is választottam ezt, mert nagyon refrénszerűen indul. Egy lócis sort írtam csak hozzá, de szerintem szépen belesimult az is” – mondta el Lóci, aki egyedül dolgozott a dalon. „Még nem zenésítettem meg verset, és azt gondoltam, hogy így intimebb, egyszerűbb, kicsit lecsupaszított lesz. A hangszerelés is valós lett, akusztikus gitárt, guitalelét, xilofont, csörgődobot használtam – ezek mind itt vannak a családi bölcsinkben –, egyedül játszottam rajtuk, és még egy jó kis nagybőgőszerű hangot is sikerült elővarázsolnom. A keverésnél is letisztultságra törekedtünk: cél volt, hogy jól érthető legyen a szöveg, közel legyen az ének, mintha valaki csak leülne melléd és eljátszaná neked ezt a verset” – mesélte.

A klipet itt találod:

youtu.be/4FWRiWWnbt4?si=63Fg9cRBMNFFMk5D

Mivel a zenekarnak is nagyon tetszett a vers és az elkészült dal, úgy döntöttek, hogy ki is adják, és ha már Szeptemberi nők, akkor ebben a hónapban. Lóci elmondta azt is, mit jelent neki ez a vers: „Csoóri Sándor sokkal borúlátóbb volt, mint amilyen én vagyok, sok csalódás érte az életében, amik elvették a kedvét az optimizmustól, de ebben a versben mégis azt érzem, van egy erős napsugár. Amellett, hogy a nők éltetése, dicsérete, az életteremtő erőé is, és nagyon szépnek tartom, hogy minderről egy olyan évszak tükrében írt, ahol a természet elfárad, már-már haldoklik. Mégis ott van benne ez a pozitív erő, ami nagyon megfogott.

” A kiadvány borítójához is tartozik egy történet. A kiválasztott linóleummetszet az énekes-dalszerző barátja, Tamás Iván munkája, aki nagyjából tíz évvel ezelőtt mutatta meg azt Lócinak: „Akkor megkérdeztem, hogy nekem adja-e. Mondta, hogy nincs még kész, csak egy próbanyomat, de mivel nekem pont így tetszett, hazavittem. Azóta minden albérletben kint volt, ahol laktam, és amikor gondolkodtam, mi legyen a Szeptemberi nők borítója, egyszer csak beugrott ez a tízéves alkotás, ami így megtalálta a helyét a Lóci játszik-univerzumban is.”