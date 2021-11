Zúzda a Cloud 9+ legújabb klipjében

A Cloud 9+ most egy sötétebb témájú, mégis pörgős ütemű dallal jelentkezik, ráadásul nem is akárki szerepel a Zuhannék klipjében. A szerzemény a bezártság ideje alatt született, a szöveget a banda Bánki Benivel közösen alkotta meg.



– A dal a múlt elől való menekülés, félelmeinkkel való küzdelem és szembenézésről szól. Mindenki volt már mélyponton, ezt próbáltuk megragadni, na és az az önmagunk ellen folytatott harcot, amikor saját magunk vagyunk az ellenségünk.



– Rég volt már d’n’b számunk, és úgy éreztük, itt az ideje egy újnak, ezúttal magyar szöveggel – mondta Szivák Zsolt, a Cloud 9+ frontembere. A zenekar a híres humoristát, Janklovics Pétert kérte fel a videós anyag főszerepére, oldalán pedig szintén egy barátjuk látható, a Panamyphoto néven fotósként jól ismert Amanda.



– A Radio című dalunk óta nem forgattunk az Ambient Pictures-szel, most ismét velük készült a klip. A végeredmény szerintünk magáért beszél, a közös munkát pedig mindig nagyon élvezzük velük – fogalmazott az énekes.

A Cloud 9+ zenekar 2013 januárjában jelent meg a ‘Supernova’ cimű számukkal, ami a magyar rádióknál és a Youtube-on is nagy sikert aratott. A zenekarra felfigyelt a legnevesebb magyar zenei kiadó a Magneoton, akik szerződést ajánlottak az öt tagú fiatal csapatnak.

A négytagú zenekar állandó fellépője a hazai fesztiváloknak és a nagy volumenű egyetemi buliknak is, Budapesten pedig már többször is megtöltötték az Akvárium Klub NagyHallját. A tavaszi, illetve az őszi/téli klubszezonban meghatározó elemei bármelyik vidéki klub repertoárjának, önálló show-jukkal rendre feltüzelik a hangulatot a leghűvösebb hónapokban is.

2017-ben megjelent lemezük, a ’The Next Step’ a következő lépcsőfokra emelte őket, az albumon debütált a „Scars” slágerük is. Az album után kinyílt az együttes számára a világ és külföldi helyszíneken is felléptek: Erdély, Bécs, London, Oroszország, Horvátország, Csehország és Portugália sem maradt le a térképükről.

Az együttes 2019-ben adta ki legújabb, ‘Mixtape’ című lemezét, amelyen különböző drum and bass, rock, pop és dubstep műfajú dalok keveredtek, angol és magyar szöveggel fűszerezve. Az albumon jelent meg többek között a több milliós nézettségű „Hide the Pain” című slágerük is. A banda a 2019-es sikeres nyári szezon után egy, az AWS-sel közös koncertturné keretén járta be Magyarország klubjait – a turnéhoz egy közös turnéhimnusz is született, az “Engedd el” az előadók koncertélményét idézte fel.

2020-ban látott világot az együttes „Lose Control” című dala, amely igazi rockzúzdaként adta ki magából a karantén okozta feszültséget. A fiúk 2020 csendesebb hónapjait dalszerzéssel töltötték, amelynek 2021-ben látjuk meg a gyümölcsét – tavaszra egy EP-t rebesgetnek a madarak, amelyen több izgalmas kollaboráció is helyet kap majd!

A zenekar sajátossága, hogy az élőhangszeres rock/hiphop zenét ötvözik az elektronikus drum and bass és dubstep elemekkel. Feszes dob és basszus alapok, effektelt gitárok és massziv elektronikus hangminták jellemzik a Cloud 9+ zenei alapját. A zenekar két frontembere pedig dallamos énektémákkal és dinamikus rappel adja meg a zenekar sajátosságát.