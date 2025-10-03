Ez lesz az első arab nyelvű opera itthon és Ománban is

A Sinbad – Az ománi hajós című produkció megszületésében több magyar résztvevő is tevékeny szerepet vállalt, hiszen a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Győri Balett közreműködésével megvalósuló előadást Káel Csaba rendezte, díszletét Szendrényi Éva, jelmezeit pedig Velich Rita álmodta meg – közölte a Müpa pénteken az MTI-vel.



A Szinbád történetét bemutató nagyszabású előadás történelmi jelentőségű az Ománi Királyi Operaház és az arab opera életében, hiszen ez az első saját rendezésű arab nyelvű opera az intézmény 2011-es megnyitása óta. A Királyi Opera kezdeményezésére létrejött koprodukciót több mint nyolcéves előkészületi és alkotói folyamat előzte meg, amelyben a Müpa mint együttműködő partner kiemelt szerepet töltött be.

A béke üzenetét hordozza a darab

„A zeneszerzővel, Hisham Gabr-val és a libretto írójával, Nader Salah El-Dinnel ez már a második együttműködésünk, 2012-ben a Bahrein-i Nemzeti Színház megnyitóján dolgoztunk együtt. Külön öröm számomra, hogy az előadást a Királyi Operával és az általam vezetett Müpával együttműködésben készíthettük el, szimbolizálva a kultúrák találkozásának fontosságát, az emberi barátságok és a béke üzenetét. Ez az együttműködés példaértékű lehetőség a keleti és nyugati kultúra közötti híd erősítésére és a közös értékteremtésre”



– idézte a közlemény Káel Csaba szavait.



A nemzetközileg is elismert hazai művészekkel, valamint magyar díszlet-, jelmeztervezők és hazai gyártók részvételével megvalósuló mű nemcsak művészeti szempontból kiemelkedő teljesítmény, hanem egyedülálló alkalmat kínál Magyarország kultúrstratégiai pozíciójának és országimázsának erősítésére is.



Az előadásban az ománi és az európai zenei tradíciók is megjelennek, az arab énekeseket a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséri. Az októberi ősbemutató után a magyar közönség várhatóan a 2026-os Bartók Tavasz záróestjén láthatja majd a különleges előadást.

(Kép: Royal Opera House Muscat/Facebook)