Női hangokkal bővül a csapat

A korábban már bejelentett két idei dátum (Budapest, MVM Dome, december 10.; Berlin, Uber Arena, december 16.) után a tervek szerint 2027. július 14-én az olaszországi Lignanóban, a tengerparton ad koncertet a 101 Hang, július 17-én pedig Franciaországban, a Déli-Alpokban található Puy-Saint-Vincent-ban, 2000 méterrel a tengerszint felett láthatja őket a közönség a 45 tagú Nemzeti Férfikarral, a Hungarian Studio Orchestrával, valamint további magyar zenészekkel és énekesekkel – idézte Sallai Györgyöt, a projekt producerét, egyik tulajdonosát az MTI-nek a szervezők csapata.



Mint írták, a 101 Hangban többek között Pásztor Anna (Anna and the Barbies), Lotfi Begi, Papp Szabi (Supernem) és Lányi Lala (Kozmix) is közreműködik. A 101 zenészt, énekest felvonultató show, amelyben a világhírű brit zenekar, a Depeche Mode ismert dalai magyar előadóktól hangzanak el, tavaly novemberben telt ház előtt aratott sikert az MVM Dome-ban. A 101 Hang idén december 10-én lesz látható ugyanott, majd hat nappal később Berlinben is. A kommüniké kiemelte: a 101 Hang alig egy év alatt jutott el oda, hogy egyszerre váljon országos hazai koncerteseménnyé és nemzetközi érdeklődést kiváltó magyar produkcióvá. Hangsúlyozták: a projekt mögött nincs állami vagy nagyvállalati háttér, egy kis magyar csapat építette fel önerőből, saját vízió és alkotói koncepció mentén.

Vidékről is buszoztatják az embereket

Fontos számunkra, hogy a vidéki rajongók se maradjanak le az élményről, ezért minden megyeszékhelyről indítunk buszokat a decemberi budapesti koncertre” – mondta Petke Balázs, a projekt megálmodója és rendezője. A produkció iránti nemzetközi érdeklődést jelzi, hogy Amszterdamból, Milánóból és Isztambulból is érkeztek megkeresések, miközben kanadai partnerekkel is zajlanak egyeztetések. A 101 Hang nem klasszikus tribute-produkció, hanem a Depeche Mode dalainak újraértelmezése a magyar férfikarral, szimfonikus zenészekkel, karmesterrel és teljes élő hangszereléssel. A projekt célja egy önálló karakterű, érzelmileg erőteljes koncertélmény létrehozása. A produkcióban tavaly a Depeche Mode dobosa, Christian Eigner is fellépett.



A közlemény kitért arra, hogy koncert új női előadókkal bővül: Marik Laura, Nagy Adri és Hegedűs Bori csatlakoznak a produkcióhoz.



A 101 Hang elnevezés a brit zenekar 1988-ban megjelent 101 című amerikai koncertalbumára utal. Az 1980 óta létező, és két alapító taggal, Martin Gore-ral és Dave Gahannel ma is aktív, világhírű zenekartól, a Depeche Mode-tól mások mellett olyan slágerek hangzottak el tavaly az MVM Dome-ban, mint az Enjoy the Silence, a Wrong, a Strangelove vagy a Walking in My Shoes.