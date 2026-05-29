A Budapesti Wagner-napokon „dupla Ring” lesz



Az MRME pénteki közleményében emlékeztettek arra, hogy a nyár egyik legjelentősebb klasszikus zenei eseménye június 4. és 30. között ismét a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében várja az opera iránt érdeklődőket, miközben az előadások a közönség számára otthonról is elérhetők lesznek, hiszen a Bartók Rádió a hagyományokhoz híven idén is élőben közvetíti a fesztivál egyes produkcióit.



Kiemelték, hogy a programsorozat középpontjában Richard Wagner monumentális életművének csúcspontja, A nibelung gyűrűje (Der Ring des Nibelungen) áll. Mint írták, az MRME a fesztivál történetének egyik legambiciózusabb vállalkozására készül, amely a nemzetközi Wagner-játszásban is ritkaságszámba megy: a teljes tetralógiát nem egyszer, hanem két alkalommal is végigjátsszák, mindkét esetben Wagner eredeti elképzelése szerint négy egymást követő estén.

Rendkívül ritka az alkalom, ami búcsú is egyben

Ez a „dupla Ring” struktúra a nemzetközi operajátszásban is kiemelkedően ritka, hiszen rendkívüli logisztikai, zenei és énekesi terhelést jelent, miközben egyben a mű eredeti dramaturgiai ívét is a lehető legtisztábban követi – hangsúlyozták. A Hartmut Schörghofer rendezésében és Fischer Ádám vezényletével megvalósuló produkciókban a Wagner-életműhöz rendszeresen visszatérő és nemzetközi hírű szólisták lépnek színpadra. Tomasz Konieczny alakítja Wotant, míg olyan énekesek is visszatérnek, mint Magnus Vigilius, Jochen Schmeckenbecher és Tijl Faveyts, akik a tetralógia különböző szerepeiben meghatározó jelenlétet képviselnek.



Kiemelték, hogy 2026-os év kiemelt jelentőségét több párhuzamos jubileum is erősíti: 150 éve hangzott el először a teljes Ring-tetralógia Bayreuthban, míg a Budapesti Wagner-napok immár 20 éve van jelen a nemzetközi fesztiváléletben.



Az idei Wagner-napok nemcsak a jubileumok, hanem egy meghatározó búcsú pillanatai is lesznek. A fesztivál történetének kulcsfigurája, Fischer Ádám ugyanis ezen az évadon vezényli utoljára a teljes Ring-tetralógiát a Müpában. A karmester két évtizeden át formálta a Budapesti Wagner-napok művészi arculatát, és munkájával a nemzetközi Wagner-előadásgyakorlat egyik kiemelkedő központjává tette a fesztivált – olvasható a közleményben.