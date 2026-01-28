Világhírű hegedűművésztől a tenorig tart a fellépők sora

A koncerteken – mások mellett – Plácido Domingo, José Cura, Olga Kern és a Montserrati kórus is fellép – jelentették be a koncertszervező társaság szerdai pécsi sajtótájékoztatóján. Szamosi Szabolcs orgonaművész, a Filharmónia ügyvezető igazgatója a következő 14-15 hónap programjait tűzijátékhoz hasonlítva beszélt a fellépőkről, akik közül az első – a világ egyik legjobb hegedűművésze, Augustin Hadelich – már a Kodály Központ színpadára állt múlt héten.



Közölte: a folytatásban csaknem 30 koncert, több operaelőadás, többszáz előadó érkezik a pécsi Kodály Központba, például márciusban a Budapesti Operettszínház Csárdáskirálynő című előadását mutatják be, majd az Orfeo Zenekar Robin Johanssen szoprán közreműködésével Bach egyik legvirtuózabb és legnehezebb, egyetlen énekhangra írt kantátáját adja elő, virágvasárnap pedig a nagyheti zeneirodalom egyik megunhatatlan darabjával, Bach János passiójával zárják a hónapot.



Áprilisban Csajkovszkij Anyegin című operáját a Nemzeti Filharmonikusok tolmácsolásában élvezheti a közönség, míg májusban a világhírű Montserrati kórus, júniusban pedig a Fővárosi Nagycirkusz egy különleges – a klasszikus zenét, a táncot és az akrobatikát ötvöző – produkciót ad elő Pécsen. Az 1932 óta ötévente megrendezett Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyt szeptemberben a Kodály Központban rendezik meg Olga Kern zongoraművész Rahmanyinov-estjével, de ugyanabban a hónapban lesz Pécs vendége Plácido Domingo operaénekes is, aki Verdi Traviatájában lép fel. A hónap közepén pedig a Zeneszüret fesztivál keretében viszik a lehető legközelebb az emberekhez a komolyzenét.

Összművészeti program is lesz

Októberben Kottazűr címmel családi programot kínálnak az opera, a film és a színház ötvözésével filmes és zenei sztárokkal, majd Kate Aldrich közreműködésével a Csipkerózsikát adják elő, míg novemberben José Cura operaénekes lép fel. Decemberben a Római Santa Cecilia Akadémiai Zenekar érkezik a világsztár Kirill Gersteinnel, majd a Mohács 500 program részeként a Keresztury-Albert Zsolt zeneszerző által komponált Penta Essentia című színpadi zeneművet adják elő a Szent István Filharmonikusok.



A következő esztendőben fellép a German Brass, majd Richard Strauss Don Juan című műve mellett Barber és Sosztakovics műveit játssza a világ élvonalában jegyzett Budapesti Fesztiválzenekar Marin Alsop vezényletével, Nemanja Radulovic hegedűjátékával.



Februárban a Concerto Budapest lép fel Elisabeth Leonskajával, míg márciusbab ismét a Budapesti Fesztiválzenekar játszik Alexander Malofeev közreműködésével és Robin Ticciati vezényletével – sorolta Szamosi Szabolcs, kiemelve, hogy jövő májusban – Mozarttal a középpontban – ismét megtartják a Con Spirito Egyházzenei Fesztivált.



A koncertekről bővebb tájékoztatás olvasható a https://filharmonia.hu/ oldalon.