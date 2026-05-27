Három napig a minőségi magyar és külföldi könnyűzenétől lesz hangos a környék

Morris Madrone, Nik West és Kevin Davy White mellett a Queen Sensation és a Song Factory Budapest kórus közös produkciáját is élvezhetik a látogatók június végén, a zalacsányi Örvényeshegy Fesztiválon – tájékoztatta a fesztiváligazgató az MTI-t. Badacsonyi Tamás közleménye szerint június 26. és 28. között nyitja meg ismét kapuit az Örvényesvölgy Fesztivál. Idén is a minőségi könnyűzene, a soul, blues, dzsessz és funk hazai és nemzetközi előadóit hozzák el a szervezők. A programokat június 26-án a New Yorkból érkező Morris Madrone nyitja meg, aki 2021-es Runaways című dalával Magyarországon is komoly sikert aratott. A 2026-ban megjelenő új lemezét Örvényesvölgyben mutatja be élőben, második magyarországi fellépésén.



A zalacsányi fesztivál egyik legnagyobb nemzetközi sztárvendége Nik West, aki június 27-én érkezik teljes zenekarával az Egyesült Államokból. A Rolling Stone magazin „a basszusgitárosok királynőjének” nevezte az elképesztő energiájú előadót, aki pályafutása során olyan legendákkal dolgozott együtt, mint Prince, Steven Tyler, Quincy Jones és Dave Stewart. A nemzetközi program másik kiemelt szereplője Kevin Davy White, a Londonból érkező énekes-gitáros, akit gitárjátéka alapján az angol sajtó gyakran Jimi Hendrixhez hasonlít. Négy évvel ezelőtt az év énekesének és dalszerzőjének választották az Egyesült Királyságban, Örvényesvölgyben harmadszor lép fel.

Csuja Imre is ott lesz, igaz, csak hangban

A nemzetközileg elismert zenészekből álló Queen Sensation a világ számos színpada után érkezik Magyarországra. A produkcióhoz csatlakozik egy magyar kórus, a Song Factory Budapest csapata, így együtt szólaltatják meg a Queen halhatatlan dallamait, ebben az exkluzív felállásban kizárólag Zalacsányban. A magyar előadók között Halper László gitáros új formációja, a Halper-Hendrix World ad koncertet június 27-én, Jimi Hendrix zenéjét dzsessz és világzenei elemekkel ötvözve. Az együttesben a ritmusszekciót a dobos Hajas László és a basszusgitáros Kosztyu Zsolt alkotja, kiegészülve két nemzetközi hírű muzsikussal: Lisztes Jenő cimbalomművésszel és Szokolay „Dongó” Balázzsal, a népi fúvós hangszerek mágusával, de a koncert végén énekes-gitárosként csatlakozik Kevin Davy White is.

Fellép továbbá a Várhegyutca zenekar, a tíz fiatalból álló pszichedelikus balkánfunk csapat egyedi módon ötvözi a funky, a reggae, a balkáni és a népzenei elemeket, a szokványostól eltérő hangszereléssel.



A zenei programok mellett 2026-ban is különleges napközbeni események várják a látogatókat Zalacsányban. Csuja Imre kedvenc verseivel érkezik az „Imi, mondj egy verset!” című műsorával, de a közönség bekapcsolódhat az egykor Örvényesvölgyben állt gótikus pálos kolostor régészeti feltárásába is, a Göcseji és a Balatoni Múzeum szakembereinek vezetésével. A koncertek mellett gazdag gyerekprogramok, aktív- és egészségprogramok is várják a látogatókat. A Balaton Bike365, a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója Program és a Zala-Völgyi Nyitott Porták jóvoltából helyitermék-kóstolóval egybekötött ingyenes e-bike- és gyalogtúrákon is részt vehet a fesztivál közönsége.