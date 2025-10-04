Várkonyi Mátyás 75 éves idén

A Rock Színház alapító-igazgatója, a Generál együttes egykori tagja tiszteletére október 18-án Figyelj rám, fiam! címmel szervezett szentendrei eseményen számos népszerű előadó lép színpadra.



Ott lesz többek között Balogh Bodor Attila, Bardóczy Attila, Csuha Lajos, Détár Enikő, Eszményi Viktória, Füredi Nikolett, Homonyik Sándor, Kováts Kriszta, Makrai Pál, Malek Andrea, Meződi József, Novai Gábor, Sasvári Sándor, Szolnoki Tibor, Udvarias Anna, Ullmann Zsuzsa és Vikidál Gyula. A házigazda Kocsák Tibor és Borsi László – közölték a szervezők az MTI-vel.



Mint írták, az idén 75 éves Várkonyi Mátyás zeneszerző, szövegíró, karmester, producer szerzői estjén felidézi pályafutása legfontosabb állomásait, kollégái, barátai pedig elhozzák legismertebb műveiből legkedvesebb dalaikat. Várkonyi Mátyás mesél arról, milyen út vezetett a hetvenes években rendkívül sikeres Generál együttestől az idén 45 éve alapított Rock Színházig, illetve mi történt a társulat megszűnése óta.

Színházteremben lesz szó a színházról

Szó lesz a legismertebb musical-darabokról (Sztárcsinálók, Gray, Evita, Jézus Krisztus Szupersztár, Hair, Nyomorultak, Miss Saigon), és a nagy slágerekről (Ha ismerném, Fűrész, Szélkakas, Törökméz, Könnyű álmot hozzon az éj, Különös szilveszter) is.



Az október 18-i estet az általa is alapított Musical Klub a Szentendrei Kulturális Központtal és a Szentendrei Teátrummal együttműködve szervezi, a helyszín a szentendrei Hamvas Béla Pest vármegyei Könyvtár színházterme.

borítókép: Rock Színház