Komoly- és kamarazene mellett a jazz főszerepben

Huszonöt település negyven helyszínén több mint ötszáz fellépővel várja a közönséget augusztus 8. és 17. között a 34. Zempléni Fesztivál – jelentették be a szervezők szerdán Sátoraljaújhelyen.



Hollerung Gábor fesztiváligazgató a sátoraljaújhelyi Bortemplomban tarott sajtótájékoztatóján közölte, sokszínű, változatos és minden igényt kielégítő programot állítottak össze a zempléni térség legnagyobb fesztiváljára. Úgy fogalmazott, a legfontosabb a megvalósíthatóság és a korábbi évekkel ellentétben idén már márciusban tervezhettek a támogatásoknak köszönhetően. A kormányzat mellett egy magánszemély 50 millió forinttal segíti a rendezvényt és számos, a térségben működő vállalat is szponzorálja a fesztivált.



A fesztiváligazgató kiemelte, a programsorozatban sok stílus és műfaj szerepel, a komolyzenei és jazz koncertek mellett a világzene, a kamaraprodukciók, a tánc és gyerekprogramok valamint kiállítások is helyet kapnak. Rámutatott, a programok mellett a régió a Zempléni Fesztivál vonzereje: a lankás hegyek, a rendezett szőlőbirtokok, a hegyek között megbúvó, festői szépségű falvak, azok templomai valamint a hagyományok és szokások, kiegészülve a történelmi múlttal, a gasztronómiával, az itt élő emberekkel és természetesen a Tokaji borral.

Hagyományos nyitány, különleges folytatás

A fesztivált hagyományosan a Budafoki Dohnányi Zenekar (BDZ) nyitja augusztus 8-án a sárospataki Rákóczi várban Csajkovszkij b-moll zongoraversenyével és Bartók Concertójával. A zenekar egy különleges művészt is vendégül lát, a nyitányon Dimitry Yudin, a New York-i Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny díjazottja működik közre.

A BDZ ezen kívül számos számos hangversennyel és formációval képviselteti magát az augusztusi programsorozatban, Sárospatak mellett Sátoraljaújhelyen, Szerencsen és Tokajban is koncerteznek. Utóbbi városban egy különleges hangversenyt mutatnak be Queen Symphony és Koncertshow címmel, ahol a Budapesti Akadémiai Kórustársasággal és az ARLtistic Dance Company táncosaival kiegészülve dolgozzák fel a legendás brit rockzenekar dalait.



A jazz kedvelő sem maradnak programok nélküli, a sárospataki borteraszon a fesztivál minden estéjén koncerteket tartanak valamint több borászatban is jazz muzsika szólal meg a borkóstolók mellett. Lesz több népzenei koncert és irodalmi előadás is valamint egy különleges, az irodalmat, a kötetlen beszélgetést és a gasztronómiát ötvöző programot is kínálnak egy sátoraljaújhelyi lakásétteremben, ahol Lackfi János estjét követően vacsorán vehetnek részt az érdeklődők.



Új helyszínekkel is bővül a Zempléni Fesztivál, több kistelepülés temploma csatlakozik a programokhoz, valamit a felvidéki Borsiban, a Rákóczi-Kastély felújított udvarán is tartanak koncertet.