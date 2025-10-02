Német énekes ad dzsesszkoncertet a Zeneakadémián

És ha már itt van, mesterkurzust is tart

Thomas Quasthoff német énekes ad dzsesszkoncertet október 6-án, amely után mesterkurzust is tart, október 11-én pedig Farkas Gábor zongoraművész egy 1919-es Beethoven-estet idéz fel a 150 éves Zeneakadémia kiemelt eseményeként, emellett több egyetemi program is várja a közönséget ebben a hónapban.



A 2012-ig opera- és dalénekesként ismert Thomas Quasthoff bariton az utóbbi években dzsesszműsorral járja a világot. Leggyakrabban barátai, Wolfgang Meyer gitáros és Shawn Grocott harsonás társaságában lép fel, most pedig velük és Simon Oslender billentyűssel érkezik a Zeneakadémiára – olvasható az intézmény MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.



A művész a koncertet követő napokban az ének tanszék hallgatóinak mesterkurzust ad, amelyet október 11-én 11 órától nyilvános, ingyenesen megtekinthető koncert zár.

Az intézmény 150 éves jubileumát ünneplő programok közül a következő kiemelt esemény október 11-én Farkas Gábor zongoraestje lesz, aki Thomán István – Liszt tanítványa, Bartók tanára – 1919-es Beethoven-hangversenyét idézi fel a Legendás koncertek című sorozat részeként. A műsoron többek között a Holdfény és a Patetikus szonáta, valamint a Rondo a capriccio is szerepel.



A hónap első felében több nemzetközi, illetve egyetemi projekt is színesíti a programkínálatot – áll a közleményben. Kiemelik, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel közösen megrendezett Tampere Flute Fest – Fuvola Napok Budapest az október 3-i mesterkurzust követően október 4-én és 5-én is kínál koncertélményt.

5 év óta tartanak a háromnapos rendezvények

A 2020-ban alapított rendezvénysorozat célja, hogy bővítse és megerősítse a magyar és a nemzetközi fuvolás közösség kapcsolatrendszerét, ennek érdekében segíti a fiatal művészeket abban, hogy már tanulmányaik során aktívan alakítsák szakmai útjukat, tudatosan formálják a zenei pályára való felkészülésüket. A háromnapos program végén a résztvevők együtt lépnek színpadra egy nagy fuvolazenekart alkotva – olvasható a közleményben.



Spanyol-magyar est lesz Közelebb, mint gondolnánk címmel október 5-én az Európai Örökség Cím (European Heritage Label, EHL) helyszínek közötti együttműködés részeként.



A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és az 1910-ben megnyitott madridi Residencia de Estudiantes – mint az EHL két helyszíne – párhuzamokat fedeztek fel a századforduló magyar és spanyol művészi szcénájában, ezért zene- és művészettörténeti szakértők bevonásával egy budapesti és egy madridi koncertet valósítanak meg, hogy e párhuzamokat bemutassák a közönségnek. A fiatal magyar muzsikusokból álló Wanderer Quartet mellett David Ferreiro Carballo muzikológus és David Solórzano Pinilla művészettörténész kalauzolják a közönséget a spanyol zene és festőművészet világába. Az előadás nyelve angol, a koncertet vetítés kíséri.



A Jazz Tanszék bemutatkozása címmel október 10-én ingyenes koncerten vehetnek részt az érdeklődők, amelyen az idén hatvanéves képzést kétrészes esttel ünnepli az intézmény. A legtehetségesebb hallgatók mutatkozhatnak itt be: a tanszék oktatói az egész éves zenekari munka alapján választották ki azt a 4-5 formációt, amely felvillantja a magyar dzsessz legfrissebb színeit – írják.