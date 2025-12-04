Magyar Zene hírek

Magyar zene

MOBIL APP
ZENEKAROK
ONLINE RÁDIÓ
MOBIL APP

Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Vengerov közreműködésével ad koncertet a MÁV Szimfonikusok

máv szimfonikus zenekar fotó steirer máte
Picture of magyarzene

magyarzene

Felcsendül a finn nemzeti öntudat jelképe is


A hangverseny Grieg Szimfonikus táncaival kezdődik, majd Sibelius legendás Finlandiája, a finn nemzeti öntudat zenei jelképe hangzik el. A szünet után Maxim Vengerov hegedűművész Csajkovszkij Hegedűversenyét adja elő Stradivari-hegedűjén – közölte a zenekar szerdán az MTI-vel.

Grieg Szimfonikus táncaiban a norvég népi hagyományok ötvöződnek a zeneszerző lenyűgöző szín- és hangulatteremtő képességével, a négy tételt játékos ritmusok és ünnepi dallamok jellemzik. Sibelius Finlandia című, nyolc percbe sűrített monumentális műve egyszerre szól a szabadságról, a küzdelemről és a katartikus felemelkedésről. Csajkovszkij Hegedűversenye a romantikus hegedűirodalom egyik kiemelkedő darabja, amelynek oroszos szenvedélye, klasszikus íve és látványos virtuozitása különleges jutalomjátékot jelent a szólistáknak – írták a közleményben.

Lesz faültetés is

A hangverseny előtti napon, december 10-én, Maxim Vengerov hegedűművész egy Betula utilis Doorenbos nyírfát ültet el a MÁV Szimfonikus Zenekar kertjében, a társulattal kölcsönös barátsága és a közös, felejthetetlen hangversenyek maradandó emlékére.

A zenekar kertjében ez lesz a harmadik emlékfa. Az első Charles Dutoit karmester nevéhez kötődik, aki egy Ginkgo biloba fát ültetett 2023-ban, a második egy japán cseresznyefa, amely Kobajasi Kenicsiró karmesteré, akivel 2024-ben ünnepelte a zenekar a fél évszázada tartó kiváló együttműködést – olvasható a közleményben.

Oszd meg kérlek, ha tetszett!

Mindenünk a zene

Friss

Mit hoz a véletlen

Neked sorsolt

Bocsi, egy kis reklám: WordPress hibajavítás villámgyorsan -> onmediaweb.eu