Felcsendül a finn nemzeti öntudat jelképe is



A hangverseny Grieg Szimfonikus táncaival kezdődik, majd Sibelius legendás Finlandiája, a finn nemzeti öntudat zenei jelképe hangzik el. A szünet után Maxim Vengerov hegedűművész Csajkovszkij Hegedűversenyét adja elő Stradivari-hegedűjén – közölte a zenekar szerdán az MTI-vel.



Grieg Szimfonikus táncaiban a norvég népi hagyományok ötvöződnek a zeneszerző lenyűgöző szín- és hangulatteremtő képességével, a négy tételt játékos ritmusok és ünnepi dallamok jellemzik. Sibelius Finlandia című, nyolc percbe sűrített monumentális műve egyszerre szól a szabadságról, a küzdelemről és a katartikus felemelkedésről. Csajkovszkij Hegedűversenye a romantikus hegedűirodalom egyik kiemelkedő darabja, amelynek oroszos szenvedélye, klasszikus íve és látványos virtuozitása különleges jutalomjátékot jelent a szólistáknak – írták a közleményben.

Lesz faültetés is

A hangverseny előtti napon, december 10-én, Maxim Vengerov hegedűművész egy Betula utilis Doorenbos nyírfát ültet el a MÁV Szimfonikus Zenekar kertjében, a társulattal kölcsönös barátsága és a közös, felejthetetlen hangversenyek maradandó emlékére.



A zenekar kertjében ez lesz a harmadik emlékfa. Az első Charles Dutoit karmester nevéhez kötődik, aki egy Ginkgo biloba fát ültetett 2023-ban, a második egy japán cseresznyefa, amely Kobajasi Kenicsiró karmesteré, akivel 2024-ben ünnepelte a zenekar a fél évszázada tartó kiváló együttműködést – olvasható a közleményben.