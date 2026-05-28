Kísérletező előadások is helyet kapnak a Liszt Ünnepen

A magyar zene nagyja Liszt Ferenc
A kortárs komolyzene kiemelkedő együttesei mellett

A szervezők csütörtöki közleménye szerint az NDR Elbphilharmonie Orchester, a hamburgi Elbphilharmonie rezidens együttese Alan Gilbert vezető karmester vezényletével Liszt-, Ravel- és Brahms-műveket ad elő Leif Ove Andsnes zongoraművész közreműködésével a Müpában.

Újra a Müpa színpadára lép a The Cleveland Orchestra az osztrák Franz Welser-Möst vezényletével. A 2026/2027-es évadban leköszönő zeneigazgató és együttese Martinů és Brahms 2. szimfóniájával, valamint Liszt Orfeusz című szimfonikus költeményével készül.

Szintén a Müpába érkezik Vakhtang Kakhidze grúz karmester és zeneszerző, aki 2021-ben fejezte be Requiem című művét. A kompozíció a tradicionális grúz többszólamú éneklés egyik képviselője, a Rustavi Ensemble közreműködésével hallható.

A fesztivál záróakkordjaként hangzik el Liszt Ferenc Krisztus című oratóriuma magyar, osztrák, szlovák és svájci énekesek, valamint a Nemzeti Énekkar és a Pannon Filharmonikusok részvételével, Kesselyák Gergely vezényletével előbb a bécsi Musikverein színpadán, majd néhány nappal később a Müpában, a szerző születésnapján. Fülei Balázs és Szalai András Liszt-inspirációk című estjét az idős mester alkotásai ihlették. A Budapest Music Centerben az En Reve – Liszt Inspirations (Álomban – Liszt-inspirációk) című, Liszt kései zongoraműveinek cimbalom-zongora átdolgozásait tartalmazó anyaguk debütál.

A Magyar Zene Házában az Autechre, Rob Brown és Sean Booth duója lép fel. A formáció 1987 óta keres és teremt új utakat az elektronikus tánczenében, amelyet a közönség kivilágítatlan koncertteremben élvezhet.

Visszatér a táncoslegenda

A fesztiválon lesz látható a FrenÁk Társulat legújabb, FrenÉsie című darabja, s ugyancsak itt debütál a Duna Művészegyüttes új előadása, amely a sokszínű cigány művészetet mutatja be a Göncöl zenekar, Farkas Franciska, Szilvási István, Horváth Pákó és Balogh Dominik közreműködésével.

A Müpa Fesztivál Színházában az idén hetvenedik életévét betöltő Tihanyi László komponista előtt tisztelegnek. A közönség megismerheti legújabb, Vaskazetta című művét is, amely Móra Ferenc titkos szerelmi kapcsolatát dolgozza fel.

Október 15. és 18. között a Nemzeti Táncszínházban a hazai és a világirodalmi élet aktuális alkotóival és könyvújdonságaival várja a közönséget az Őszi Margó Irodalmi Fesztivál.

Tóth Marcsi Erdő van idebenn című könyve 2025-ben kapta a legjobb első prózakötetnek járó Margó-díjat. Az elsőkönyves szerzőt a Müpa Üvegtermében Valuska László kérdezi majd többek között a kötet megszületésének folyamatáról és jövőbeni terveiről

Soproni Egyetem

A barátság otthona: a Soproni Egyetem idén is stratégiai partnere a SopronFestnek

A Soproni Egyetem idén is stratégiai partnerként vesz részt a 2026-os SopronFesten, amelynek középpontjában a barátság áll. Az egyetem és a fesztivál között mély értékközösség alakult ki, amely a nyitottságra, közösségre és kultúrára épül. Az egyetem hagyományai és közösségi ereje az életre szóló barátságokat támogatják.

