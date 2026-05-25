A barátság otthona: a Soproni Egyetem idén is stratégiai partnere a SopronFestnek

A barátság áll a 2026-os SopronFest középpontjában – és talán nincs is olyan intézmény Sopronban, amelyhez ez a fogalom erősebben kötődne, mint a Soproni Egyetemhez. A fesztivál sajtótájékoztatóján hivatalosan is bejelentették: a Soproni Egyetem idén is stratégiai partnerként csatlakozik az ország egyik legkülönlegesebb kulturális eseményéhez.

A kapcsolat azonban jóval több egy együttműködésnél. A SopronFest és a Soproni Egyetem között valódi értékközösség alakult ki az elmúlt években: nyitottság, közösség, kultúra, természetközeliség és emberi kapcsolatok mentén.

Az életre szóló barátságok egyeteme

A Soproni Egyetem sajátos közösségi erejét többszáz éves diákhagyományai adják. Az intézmény szellemisége a selmecbányai akadémiai örökségből táplálkozik, ahol már az 1800-as években is kiemelt szerepe volt az egymás iránti tiszteletnek, összetartásnak és támogatásnak.

Ennek egyik legkülönlegesebb formája a balek–firma kapcsolat: minden elsőéves hallgató felsőbbéves „mentorokat” választ maga mellé, akik végigkísérik egyetemi évein – és azon túl is. Néhány évvel később pedig ő maga válik mentorrá egy új generáció számára.

Ez a hagyomány közösséget épít, valódi emberi kapcsolatokat teremt. A Soproni Egyetemen természetes, hogy a hallgatók ismerik egymást, segítik egymást és közösen formálják az egyetemi életet. Ezért mondjuk: a Soproni Egyetem az életre szóló barátságok otthona.

Közös értékek mentén épülő partnerség

A Soproni Egyetem a SopronFest indulása óta stratégiai partnerként vesz részt a fesztivál életében. A cél kezdetektől az volt, hogy az egyetem megmutassa önmagának egy másik, sokszínű arcát is: a kreatív, kultúraszerető, jövőorientált és fenntarthatóság iránt elkötelezett közösséget.

A közös történet 2023-ban indult a SopronJÓLfest programsorozattal, amely tíz napon át kapcsolta össze az egyetemi gondolkodást a fesztiválélménnyel. Az elmúlt években a Soproni Egyetem számos ismert közéleti és kulturális szereplőt látott vendégül a Ligneum Rendezvényházban. Többek között Áder János, Ürge-Vorsatz Diána, Steigervald Krisztián, Vitray Tamás, valamint Márkó és Barna is a fesztivál és az egyetem közös programjain találkozott a közönséggel.

A kapcsolat idén tovább erősödik: a Soproni Egyetem hallgatói a fesztivál működésében is aktív szerepet vállalnak, ahogy az előző években is tették. Emellett idén is elérhető a Soproni Egyetem Diákbérlet minden diákigazolvánnyal rendelkező fiatal számára.

„ELLÁTÓ” – nézőpontváltás élménye a SopronFesten

A Soproni Egyetem 2026-ban egy különleges installációval készül a fesztiválra. Az „ELLÁTÓ” névre keresztelt élménytér egyszerre lesz találkozóhely, pihenőtér és új perspektívát kínáló közösségi pont. A látogatók egészen új nézőpontból szemlélhetik majd a SopronFest pezsgő világát és a Lővérek természeti környezetét.

Az installáció célja, hogy a fesztivál nyüzsgésében egyfajta „lassítási pontot” hozzon létre: egy helyet, ahol meg lehet állni, beszélgetni, feltöltődni és kapcsolódni egymáshoz. A Soproni Egyetem installációja egyszerre tükrözi az intézmény zöld identitását, szakmai örökségét és fenntarthatósági szemléletét.

Forrás: Soproni Egyetem, továbbította a Helló Sajtó! Üzleti Sajtószolgálat.