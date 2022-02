Újra zenél a Fémforgács-alapító!

Hatalmas zúzás az új klipben!

Új szinfolttal gazdagodott A Fémforgács alapító atyáinak egyike Dolmen, azaz Szigeti Tibor, aki olyan bandákban zenélt, mint a [dolmen] , az Embers és az At Once Hero, de nemrég még a Set in Stone nevű csapattal volt aktív, most egyszemélyes projekttel állt elő.

A Shards névre keresztel projekt múlt csütörtökön állt elő első dalával egy szöveges videó kíséretében.

A [dolmen] 2010-ben alakult zenekar, saját elmondása szerint, nem sorolható be tisztán egyik zenei kategóriába sem. “Baltával faragott, lomha riffelés, elektronikus- és gépipari hangzás, szimfonikus zenék inspirálta motívumok. A [dolmen] zenéje nyilvánvaló hatásai ellenére sem sorolható be egyértelműen a kortárs trendek által definiált irányzatokba – olvashattuk az egyik elődbandáról a Fémforgácsról. Érdekesség, hogy az Embers és az At Once Hero hardcore zenét játszott. A 2019-ben alakult Set In Stone zenekarban olyan ismert csapatok korábbi tagjai zenélnek együtt, mint a Liberal Youth, a Social Free Face vagy a Dolmen. „Új zenekar, új nóta, rengeteg terv és várhatóan sok-sok koncert….” – így foglalta össze röviden a néhány szombathelyi „öreg” róka által alapított Set In Stone a jelenlegi helyzetét. A bandát Farkas Péter (ex-Embers, ex-Liberal Youth, ex-Derkovbois), Keibinger Norbert (ex-Alexis Machine, ex-Social Free Face, ex-Liberal Youth, ex-Dolmen) és Szigeti Tibor (ex-Dolmen, ex-Embers, ex-At Once Hero) hívta életre kiegészülve Pajor Balázs gitárossal és Gosztom Martin énekessel.

A Chains of Madness című dalban a Fleshcrawl, a Deprived of Salvation, Dusty Chopper, Lies of the Machine, Symmetry of the Void, illetve az egykori Baskíria soraiból ismert Borisz vokalizál. A jó hangulatú közös munka eredményeképpen, várható még folytatás a srácoktól.

A klip megjelenése is mutatja: a tavasz kezdetével egyre több projekt lép ki a fényre a sötétségből. Ami jó a magyar keményebb riffek világának, de a koncertélményeknek biztos nem lesz az: hiszen a múltkori projekt után ez is egy egyszemélyes projekt lett.

Keményebb dallamvilággal rukkolt elő a blogalapító Dolmen!