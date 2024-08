Olyan ismert dallamok csendülnek fel, mint az 80 nap alatt a Föld körül avagy a Star Trek főcímzenéje

Vasárnaptól keddig filmzenék szólalnak meg a Danubia Szimfonikus Zenekar, a Szent István Király Szakgimnázium Fúvószenekara, a Modern Art Orchestra és Dés László előadásában a Gellért-hegyen, a Filozófusok kertjében Szent István-nap alkalmából.



A már hagyományos Panorama Classical koncertek témája idén a filmzene lesz. A Szent István Király Szakgimnázium Fúvószenekara a némafilm időszakából játszik koncertfúvós-zenekari darabokat, a Danubia a klasszikus filmzenék világába kalauzolja a közönséget, és megszólalnak Dés László film- és színpadi zenéi is – mondta el Gőz László, a Budapest Music Center vezetője, a Panorama Classical zenei szerkesztője a legnépszerűbb videómegosztón elérhető interjúban.

Hozzátette: az átállásokban és szünetekben némafilmeket is láthat a közönség.

A koncertsorozat vasárnap a Szent István Király Szakgimnázium Fúvószenekarának előadásával veszi kezdetét, az est fénypontja pedig a Modern Art Orchestra fellépése lesz Dés László vendégszereplésével, aki a jazz által ihletett filmzenéivel varázsolja el a közönséget – olvasható a Panorama Classical programjait bemutató közleményben.

Másnap a Danubia Szimfonikus Zenekar lép fel a Filozófusok kertjében. Műsorukban olyan ismert dallamok is szerepelnek, mint az 80 nap alatt a Föld körül főcímdala vagy a Star Trek alaptémája.

A korán fekvők se féljenek, ők se maradnak komolyzenei koncert nélkül

Augusztus 20-án a komolyzenei produkciók mellett interaktív programok is várják a vendégeket. A foglalkozások keretében a gyerekek és a felnőttek is megismerkedhetnek a fúvószenekarok történetével, régi hangszerekkel, sőt, kipróbálhatják azt is, hogyan kell hangszert építeni.

A napot a Magyar Honvédség Zenekarának koncertje zárja. Részletes információk az ünnepségsorozat folyamatosan frissülő honlapján (szentistvannap.hu) és mobilalkalmazásában érhetők el.