VAN10: koncert és élőzenés vetítés

Hihetetlen, hogy már tíz éve volt a premier…

2014 októberében mutatták be a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlant. A tizedik születésnap alkalmából egy különleges, élő zenés vetítés és a VAN filmzenekar koncertje

várja a közönséget október 25-én a Trafóban.

„Amikor ötéves volt a VAN, egy-két nappal az évforduló előtt kitaláltuk, hogy csinálunk egy koncertet az akkori törzshelyünkön. Már akkor sejtettem, hogy öt évvel később újra

összehozunk majd valamit” – mesélte Reisz Gábor a szervezők által kiadott közlményben. Az eseményen a filmben elhangzó dalok élőben szólalnak majd meg.

„Láttam néhány ilyen vetítést, mind nagyon jó hangulatú volt. Úgy éreztem, a VAN is olyan film, aminek a zenéje nem kell, hogy túlhangszerelten és pontosan kövessen egy meghatározott ütemet, emiatt is lesz talán érdekes ezt az akusztikus, indie-folk stílusú zenét élőben hallani majd alatta” – mondta. A filmmel együtt a zenekar is évfordulót ünnepel, Reisz Gábor erre is kitért: „Mi is tízévesek leszünk, és ugyan nem a teljesen eredeti felállásban, de magunkat is szeretnénk egy kicsit megünnepelni.

Lóci is ott lesz, mégpedig a Lóci játszikból

Mindannyiunknak sok más dolga van, az elmúlt hónapokban ez halmozottan jellemző volt, és nem szeretnék senkire plusz nyomást helyezni ezzel, de elég ritka, hogy összejövünk zenélni. Nagyon örülök ennek az eseménynek, már csak azért is, mert Csorba Lóci is velünk lesz: nélküle elképzelhetetlen lett volna, hiszen annak idején együtt írtuk a VAN dalait.”

„Őrületes nosztalgia számomra ez az egész. Elképesztően távolinak érzem, mégis pontosan emlékszem mindenre. Nagyon fontos része az életemnek a VAN, és ez így is marad már. Nem

szoktam visszanézni a filmeket, amiket csinálunk, de az elmúlt hetekben ebbe bele-belenéztem, és magam is meglepődtem, milyen jól szórakoztam egy-egy jeleneten.

Izgatottan várjuk, hogy találkozzunk a közönséggel a Trafóban” – mondta Reisz Gábor.

