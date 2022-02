Korábban írtunk arról, hogy decemberben ötödik nagylemezével jelentkezett Temesi Berci: most kiderült, hogy Póka Egonra és Szappanos Györgyre is emlékeznek az egyik számmal

A napvilágra került szerzeményekben minden hangszeres, minden énekes (közel 50 közreműködő) a dobosok előtt emel kalapot. A lemez minden online streaming zenei szolgáltatáson elérhető, kézzelfogható CD formátumban pedig a musicfashion.hu shopjában szerezhető be.

l, hogy később bakelit formában is kiadja ezt a korongot. A Bubenyák Zoli által hangszerelt korong minden dalához készült képianyag, Bikali Sanyi ugyanis végigforgatta a stúdiómunkálatokat.

Eddig olyan dalokhoz publikált Berci klipet, mint a „Right place in right time” (Geröly Matyi, Takács József Jozzy, Bubenyák Zoltán, Csányi István), a My Granny’s Hat (Csányi Zoli, Élő Marci, SENA, Ferenczi Gyuri, Dajka Krisztián, Pálinkás Gergő, Bubenyák Zoli), vagy éppen a „Newcomer” (Tiba Sanyi, Gyémánt Bálint, Koós-Hutás Áron).



A dalok nem csak zeneileg izgalmas csemegék, egytől-egyig organikusak, frissítőek, és a legkülönfélébb stílusok jegyeit hordozzák (jazz, rock, pop, blues, stb), de a témák tekintetében is széles a paletta. Így a most megjelenő „Játszd el neki” című dalban Berci két nemrégiben elhunyt pályatársa előtt tiszteleg.

– Több éve egy saját koncertemre vendégként hívtam el Szappanos Gyuri barátomat. Nagyon jóban voltunk, szerintem a basszusgitár egyik legkiemelkedőbb művésze, oktatója volT – kezdte Berci.

2019-ben azt terveztük, hogy 3 basszusgitárral adunk koncerteket Póka Egonnal erősítve a produkciót, de sajnos a vírushelyzet minden tervet áthúzott. Írtam egy dalt tavalyelőtt, amely három basszusgitárosra épült. Szerettem volna megpecsételni hármunk barátságát egy ilyen dallal.

Sajnos először Szapi, majd nem sokkal később Egon is az égi zenekarhoz csatlakozott.

Nagyon nehezen dolgozom fel, hogy elmentek. Sokáig gondolkoztam, hogy egyáltalán van-e értelme így a dalnak, végül úgy döntöttem, hogy az emlékükre formálom át, olyan emberekkel, akiket ők is szerettek, és méltón viszik tovább az emléküket.

Fontos üzenettel bír a dal: “Játszd el neki még mielőtt elköszönnél – árulta el a basszusgitáros.

Így esett a választása Szakadáti Matyi dobosra, aki Egon unokáinak édesapja, valamint a Kőbányai Zenei Studio tanára. Közreműködik még a dalban a Kőbányai Zenei Studio igazgató helyettese, a gitár tanszak vezetője, ifjabb Tornóczky Feri is.

A dal szövegét a Jezztelen formációjával az Egon-féle blues-rock vonalat minőségien ápoló Bűdi Szilárd, valamint a kiemelkedő énekes, gitáros, basszusgitáros, zeneszerző, egyben hangmérnök Kontor Tamás írta Egon és Szapi emlékére.

A dal éke még, hogy amíg Szili az Egon-féle Precision bass hangzást hozza benne, addig Berci az attraktívabb Szapi stílust szállítja.

– Berci felvázolta nekem a dal történetét, hogy hogyan tervezte eredetileg. Tetszett az a gondolat, hogy két külön világból érkező basszusgitár játék csap össze, és az adta az ötletet is a szöveghez. Körülbelül 12 perc alatt megszületett az első verzió, aztán érkezett a másik oldalról Szili, így nyerte el a végleges formáját – mesélte lelkesen Kontor Tomi.

– Bercit nagyon régóta ismerem, nagyon szeretem, pontosan tudtam, hogy milyen vele dolgozni, nagyon megkönnyítette a dolgokat. Azzal, hogy magam vehettem fel a gitárjátékot, az éneket, nyugodtabban tudtam dolgozni, én ilyen típus vagyok. Szerintem a végeredmény valami olyan lett, amiben meg tudtam ugrani önmagam, hagytam időt mindenre, színesebb dolgokat tudtam kitalálni a gitárral. Maximálisan elégedett vagyok a végeredménnyel kapcsolatban – tette még hozzá a tehetség.

– Nagyon büszke vagyok rá, hogy Berci felkért közreműködőnek egy olyan lemezre, amely akár világszinten is egyedülállónak mondható. Bár az album a dobosok koncepciója köré épült, azért akadt még hely bőven más hangszereseknek.

Berci ezen a lemezén is elképesztően nagyvonalú volt a meghívott vendégeivel. Én speciel egy dalon belül szájharmonikáztam, énekeltem és basszus szólóztam, végig önmagam lehettem, mert Berci tényleg minket akart hallani – kezdte Bűdi Szilárd.

– Az egész felvételi folyamat rendkívül szeretetteljes és baráti volt, ahogy ez Berci társaságában már természetesnek mondható. Azt hiszem, egy ennyire magas szinten muzsikáló zenészekből álló névsort még senki nem hozott össze egy lemezre. Ráadásul én a lemez egyik slágergyanús szerzeményén működhettem közre, hát kívánhat az ember ennél többet?

Bakeliten is megjelenik majd a különleges hangzóanyag!