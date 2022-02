Új hangzóval jelentkezett a Sivák Művek!

A Németországban élő Sivák Krisztián (ex-Panzer Division) tavaly új csapatot hozott össze Isn’t néven.

Az erős hangulati tültetű dallamos death metalt helyenként doomos elemekkel fűszerező zenekar 2021-ben két EP-t is rögzített a házi stúdiójában. Mindkét anyagra öt-öt dal került.



A novemberben megjelent Nightfall c. anyagot már a jelenlegi felállás jegyzi, ahol is a fronton Krisztián párja, Márti vokalizál, Karcza Péter pedig basszusgitározik.

Az anyagot erőteljes és emlékezetes, itt-ott elszállós énektémák mellett a dallamos death metalt modernebb groove-os és thrashes elemek tarkítják.

A középtempós, az elszállós gitárszóló és a spoken word betét miatt kissé magasztos és melankolikus hangulatú Broken c. dalra pedig már elkészült a klip, ami 2022. február 11-én 18:00-kor debütál a Fémforgácson.

A video előzetese itt látható:

A Nightfall EP meghallgatható a YouTube-on, de a stream szolgáltatóknál is elérhető és már készül a folytatás is.

A zenekart Sivák Krisztián (ex-Panzer Division) alapította 2020-ban.

A banda elindulása a Brake c. dal megszületéséhez köthető.

Az első EP öt dalában Gecse Dávid (ének), Karcza Péter (basszusgitár), Krisztián és párja,

Márti hallható. A második EP már Dávid nélkül készült. A dalokban Márti jóval változatosabb és

erőteljesebb orgánuma hallható. A zenekar a DIY szellemében működik és alkot. Állandó segítőként Sipos Zoltán áll a

csapat mellett, aki a felvételek keverését és maszterelését végzi Az EP-k egyelőre a stream szolgáltatóknál érhetők el.

A zenekar tagjai:

Sivák Márta (ének)

Sivák Krisztián (gitár, dobok, vokál)

Karcza Péter (basszusgitár)

Sipos Zoltán (mix/master)

Szerencsére a magyar metál nem halott: a járvány ellenére is egyre több zenakar jelentkezik új hangzóval, vagy új zenekar mutatkozik be a műfaj magyar közönségének.

Az is jó jel, hogy a viszonylagos low budget ellenére a produkciók, a hangzások sznvonalasak, erre is jó példa az I’snt új hangzója. De akár a napokkal ezelőtti zenekart, a XXX is emléíthetnénk is meg.

De minden pozitívum ellenére a metál magyar ága még mindig elég erőtlen, egy olyan zenekarra, mint harminc éve a Moby Dick volt, esély sem mutatkozik. Csak a remény pislákol…

Remek hangzású klippel jelentkezett az Isn’t!