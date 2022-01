Decemberben megjelent az énekes ötödik nagylemeze, a „Time is not a magazine”, amihez most megjöttek a vadiúj videók!

Tamási Berci új albumáról készült videókban a színpadokon legtöbbször hátul, sötétben muzsikáló dobosok kapják a főszerepet – de miért?

Bár a reflektor általában viszonylag keveset irányul az ütős hangszereken bizonyító zenészekre, ők azok, akik alapjaiban határozzák meg mind a dalok minőségét, mind a koncertek hangulatát. Így jött Bercinek az az ötlete, hogy az ötödik nagylemezére 12 tehetséges dobos egyéniségére, zenei stílusára, tiszteletére ír 12 dalt.

A szerzeményekben minden hangszeres, minden énekes (közel 50 közreműködő) a dobosok előtt emel kalapot. A lemez minden online streaming zenei szolgáltatáson elérhető, kézzelfogható CD formátumban pedig a Music Fashion shopjában szerezhető be. Berci tervei között szerepel, hogy később bakelit formában is kiadja ezt a korongot.



Az album első előfutára novemberben jött ki, „Right place in right time” címen, amelyben többek között Geröly Matyi (Follow The Flow, Ganxsta Zolee és a kartel) dobos bizonyított.

Decemberben, az album megjelenésével egy időben kikerült a második dal klipje is, a „My Granny’s Hat”-ben olyan zenészek dolgoztak együtt, mint Csányi Zoli (dob), Élő Marci (harsona), vagy éppen SENA (ének).



Most pedig megérkezett a harmadik klip erről a korongról, a „Newcomer”. A 4 perces anyagban Tiba Sanyi doboson (Koncz Zsuzsa, Back II Black, Éliás Jr., Gájer Bálint, István a király turné) van a fókusz. A dal abban tűnik ki a többi közül, hogy ebben kapja a legnagyobb teret a projekt megálmodójának hangszere, a basszusgitár.

– Sanyival sok formációban dolgoztunk már együtt, így valóban szorosra fonódott a mi barátságunk. Mindig nagyon stabil tempót hoz, ami igazán megsüvegelendő – árulta el Temesi Berci. A dalon ezúttal is olyan zenészekkel dolgozott együtt az ország egyik legfoglalkoztatottabb basszusgitárosa, zenei rendezője, akiknek munkássága alapvetően is inspirálja őt.

Pontosan ilyen Gyémánt Bálint gitáros (Bartók Konzervatórium tanára, Harcsa Vera, Gyémánt Bálint Trió, Senior Bigband), Koós-Hutás Áron trombitás (Djabe, Senior Bigband, Stereo Swing, PASO, Ruby Harlem, Garami Funky Staff) is.

– Ez a dal az egyik legizgalmasabb a ritmusszekció szempontjából. Tele van izgalmas poliritmiával, elsőre kevésbé könnyen értelmezhető ritmus képletekkel. Az volt a célom, hogy azok a muzsikusok, akik a jazz mélyebb ágazatában aktívak, egy poposabb hangszerelésű dalban tudjanak közreműködni úgy, hogy a maguk részéről teljesen hitelesen adhassák át hangszeres tudásukat.

Anélkül, hogy megerőszakolnák a játékukat, izgalmas fúzióban dolgozva együtt. Szerintem ezt a kevésbé egyenes ritmusképletű anyagot megszeretheti a fiatalabb generáció is. Az igényes zene futáraiként álltunk össze ebben a dalban – tette még hozzá Berci.

Az egész album hangszerelését Bubenyák Zoli végezte, és minden dalhoz forgott videó is a stúdiómunkálatok folyamán. A „Newcomer” klipjéhez a felvételeket Bikali Sanyi készítette, a színkezelés és a fényelés az ő kezeit dicséri, a vágást azonban ezúttal Temesi Berci végezte, mégpedig Kasza Tibi tanításai alapján.

A dalok itt hallgathatók meg:

Newcomer: https://youtu.be/hAG-xoIE79o

My Granny’s Hat: https://youtu.be/mtuN2D2-UcE

Right place in right time: https://youtu.be/7tscEgjdP0A

Mindegyik dalhoz más fényképezte a klipeket – már ezért különlegesek a klipek!