Paper Planet: Belső menedék az alternatív rock hullámain – Megérkezett a Siotra első nagylemeze

Az album nem csupán egy zenei kiadvány, hanem egy képzeletbeli menedék, egy belső utazás, amely a klasszikus rockot ötvözi modern elektronikus és pop elemekkel.

A csupa lányokból álló formáció – az elmúlt időszakban a hazai alternatív rock színtér egyik legizgalmasabb színfoltjává vált. A Paper Planet ezt az utat koronázza meg, bebizonyítva, hogy a műfaji határok rugalmasak, ha az alkotást az őszinteség vezérli.

Sörösüvegtől a stúdióig: A Siotra-sztori

A zenekar neve egy véletlennek, és némi kreatív sörözésnek köszönhető: a tagok egy 13. kerületi kocsmában, a Zöld Angyalban döntöttek el, hogy az „Artois” sör nevének megfordításával (némi módosítással) hozzák létre a Siotra nevet. Az alapító tagok, Fanni és Patti már a gimnáziumi évek alatt is együtt zenéltek, majd budapesti találkozásuk után döntöttek a folytatás mellett. Elisa, a dobos csatlakozása igazi „rock and roll” történet: kilenc hónapos terhesen jelentkezett a bandába, és két hónappal a szülés után már a dobok mögött ült. Érdekesség, hogy Elisa 30 évesen, táncos múlttal kezdett dobolni, ami egyedi ritmikát és energiát visz a dalokba.

Zenei utazás térben és időben

A Paper Planet albumon minden tag egyéni inspirációja helyet kapott, így a dalok rendkívül sokszínűek. A hangzásvilág a metáltól a popposabb vonalig terjed, amit a zenekar „keményebb alternatív rockként” definiál.

– Nyelvi sokszínűség: Bár a Siotra eddigi diszkográfiája angol nyelvű volt, a lemezen helyet kapott a zenekar első magyar nyelvű dala is. Az énekesnő, Mária többnyelvű családból érkezik, és anglisztika szakos hallgatóként különös figyelmet fordít a szövegekre – a „Witching” című dalban például még latin szavakat is elrejtett.

– Meglepetések és kísérletezés: A lemezen debütál a „Magic Chicken” című dal, amelyben a megszokottól eltérően a basszusgitáros, Fanni énekel, egy egészen chilles, elszállós hangulatot teremtve.

– Remastered klasszikusok: Hogy a körutazás teljes legyen, a korábbi EP-n megismert három sikerfájl (Paper Plane, Vampire, Devil’s Advocate) újrakevert verziója is rákerült az albumra.

„Witching Hour” és a vizuális világ

A zenekar az elmúlt időszakban a videóklipek terén is nagyot lépett előre. A „Witching” című dalukhoz készült, Halloween hangulatú videó után újabb vizuális anyagokkal készülnek. A lemez felvételei a Nortyx Hangstúdióban zajlottak Pepe vezetésével, aki nemcsak hangmérnökként, de a dalok formálásában is segítette a lányokat.

„Ilyen számunkra egy közös bolyongás, egy inspirációkkal teli világ – egy Paper Planet.”

Spotify:

https://open.spotify.com/album/13NmAyghfM1AhRc3Bj0Se2

AppleMusic:

apple.com/hu/album/paper-planet-the-album/1875322473

Youtube:

youtube.com/watch?v=WZcopKVwQTE