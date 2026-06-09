Felvezetés a nemzetközi cigány dal napjára

Két nyári balatonboglári fesztivál is a cigány kultúra kiemelkedő előadóit állítja a középpontba. A Lakatos Mónika Folk7 Fesztivál és Workshop július 31-től augusztus 3-ig lesz a Babel Campben, a Balaton GipsyFestet ugyanott augusztus 4-től 6-ig rendezik meg. A fókuszban az életöröm, a színek, a magával ragadó ritmusok és a közösségi élmény áll, ám ezúttal a koncertek és a jókedv mellett a workshopokon a tudásátadás is fontos szerephez jut – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.



A Womex-életműdíjas énekesnő, Lakatos Mónika Folk7 Fesztiválja a roma kultúra sokszínű világát hozza el a boglári Babel Campbe. A napközben zajló felnőtt és gyerekfoglalkozásokat követően a nagyszínpadon minden este 20 órától ismert előadók lépnek fel, köztük lesz a Karaván Família, a Gentleman Folk feat. Szőke Nikoletta, a Vojake Shave, a Romengo & Lakatos Mónika, az Amaro Duho, a Naked & Lakatos Mónika FolkTrio, a Romano Drom Trió, valamint Szalóki Ági & Bognár Szilvia.

Budapest után Balaton Gipsyfest

A workshopok alkalmain négy napon keresztül cigány énekeket, dalformákat, ritmus hangszerek használatát, valamint férfi- és női cigány táncokat tanulhatnak a résztvevők, a kíséretet ehhez Lakatos Mónika (ének), Balogh Guszti (gitár, ének), Kovács A. Máté (kanna, kanál, szájbőgő), Balog-Rostás József (cigány férfitánc), Táncos Zsuzsika (cigány női tánc) nyújtja. A gyerekprogramokat Rézműves Anikó vezeti. A nappal tanultakat – a Workshop Zenekar programpont keretében – minden este be is mutatják a résztvevők két neves előadó/zenekar koncertje között.



Az első Balaton GipsyFestet a Budapest GipsyFest után szervezik meg a Babel Campben augusztus 4-től 6-ig. A rendezvényen a cigány kultúra sokszínűségét az autentikus cigány zenétől a világzenén át számos hazai cigány- és nem cigány zenekarral és külföldi fellépőkkel együtt ünneplik. Színpadra lép a Kalyi Jag, a MazsiMó-GipsyMó, a Ternipe, a Kale Lulugyi, az EtnoRom és Pálházi Bence Bandája. Szerbiából érkezik a Bojan Krstic Orkestar, a Balkán egyik legjobb trombitásának vezetésével. A fesztivál vendége lesz a szlovákiai Vanessa Horáková is, aki három éve robbant be a szlovákiai és európai zenei színtérbe erőteljes hangjával, valamint egyedi kifejezésmódjával. A közönség találkozhat az ismert zongorista, Balázs József csaknem húsz éve alapított zenekarával, az East Gipsy Banddel is.



A cigányságban minden mulatság a hallgatók (ritmustalan dalok) éneklésével zárul, hagyományteremtő jelleggel így volt ez a III. Budapest GipsyFest alkalmával, és így lesz augusztus 6-án Balatonbogláron is. A két balatonboglári rendezvény vezeti fel az idei nemzetközi cigány dal napját, amely augusztus 8-án lesz több helyszínen.