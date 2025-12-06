A jövő nyár zárófesztiváljára megint várják a magyar könnyűzene krémjét



A több mint kétszáz fellépő között a brit Bastille és a francia DJ Snake is fellép a Szegedi Ifjúsági Napokon, melyet 2026. augusztus 26-29. között rendeznek az Újszegedi Partfürdőn – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



A közlemény szerint DJ Snake a napokban jelentette meg új, Nomad című albumát. A lemez, melyet Magyarországon élőben először a fesztivál közönsége hallhat, egy világ körüli zenei utazás, mely ötvözi a globális hangzásokat, így az EDM-trapet, afrobeatet, észak-afrikai utcazenei elemeket, reggaetont, dubstepet, dancehallt vagy akár a K-popot. A lemez érdekessége, hogy öt évig készült és mintegy háromszáz dalból választották ki a végső 17-et.

Évek után kiderült, hogyan próbáltak a zenekarnál

A Bastille három év után rukkolt elő új kislemezzel. A Save My Soul klasszikus, himnuszszerű kompozíció, amely a zenekar koncertjeinek próbái során született. A zenekar az elmúlt másfél évtizedben több mint 11 millió lemezt adott el világszerte, telt házas koncerteken lépett fel.



A Coca-Cola SZIN mintegy tíz színpadán több mint kétszáz zenekar fog zenélni, már biztos, hogy köztük lesz Azahriah, a Halott Pénz, Desh és a Carson Coma is – áll a közleményben.