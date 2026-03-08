Magyar Zene hírek

Magyar zene

Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Elhunyt Mali István

Mali István
Az Opera egykori zenekari igazgatója életének 77. évében halt meg

A Magyar Állami Operaház Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben azt írták, Mali István hangszeres tanulmányait szülőfalujában, Pilisszántón kezdte, majd a Zeneakadémia elvégzése után, 1974-ben lett a Magyar Állami Operaház klarinétművésze, később első klarinétosa.

A fúvosók alapítója volt

Operaházi tevékenysége mellett rendszeresen játszott a Budapesti Kamaraegyüttesben, a Liszt Ferenc Kamarazenekarban és a Budapesti Fesztiválzenekarban is. A Budapesti Fúvósegyüttes alapító tagja és szervezője is volt.

1997-től a Magyar Állami Operaház zenekari igazgatójaként, 2012-től nyugdíjazásáig pedig a Nemzeti Filharmonikusok zenekari menedzsereként tevékenykedett. Munkásságát 2019-ben Bánffy Miklós-díjjal, 2025-ben a Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésével ismerték el – olvasható a bejegyzésben.

