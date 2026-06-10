Három napig szól a muzsika

A Fezen fesztivál indítja a nyári fesztiválszezont – hangzott el a témában tartott szerdai sajtótájékoztatón, ahol Kovács Antal főszervező az eseményről tudósító MTI szerint elmondta, azért dönttek így, mert a régi időpontban, július-augusztus fordulóján sűrű volt a hazai fesztiválszezon, ezért előrébb hozták, így az első nagy fesztivál lesz a szezonban.



Idén háromnapos lesz a rendezvény, ahol újdonságként, a Kontroll vezetésével közéleti témákról beszélgetnek többek között Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárral és Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel.

Magyar és nemzetközi zenekarok is ott lesznek

Cser-Palkovics András polgármester azt hangsúlyozta, hogy az önkormányzat soha nem szólt bele sem a tartalomba, sem az időpontba, de anyagilag támogatta mint közösségi programot, mert a fesztiválra szüksége van a városnak.



A háromnapos rendezvényen a hazai könnyűzenei élet legnépszerűbb előadói és nemzetközi rockzenekarok is színpadra lépnek. A fellépők között ott lesz többek között Azahriah, a Halott Pénz, a Wellhello, a Carson Coma, a Valmar, a Follow The Flow, a Road, Korda György és Balázs Klári, az Ossian, a Sonata Arctica, a Totális Metál, a Blahalouisiana, ByeAlex és a Slepp, a 4S Street, valamint Dzsúdló.