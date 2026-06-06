A Piramis billentyűse jó zeneszerző is volt

Szállj fel magasra! címmel posztumusz lemeze jelent meg Gallai Péternek, a Piramis és a Bikini egykori billentyűsének, énekesének, dalszerzőjének. A 2019-ben elhunyt zenész élete során nem készített szerzői szólólemezt, a mostani kiadvány egy több mint négy évtizeden át tartó sikeres pályafutás fontos állomásaiból válogat.



A tizennyolc számot, köztük ritkaságokat tartalmazó CD-t a Moiras Records adta ki. Az anyag legismertebb felvétele a címadó szám, amely a Piramis együttes legelső, 1976-ban megjelent kislemezének csupán a B oldalán szerepelt, ám gyorsan a zenekar koncertjeinek talán leginkább várt dala lett. A Szállj fel magasra! a klasszikus, 1981-ig tartott felállásban Révész Sándor énekes és Gallai Péter duettjeként hangzott el.



Gallai Péter 1953-ban született. 1971-ben alapította első zenekarát, és mindössze 21 éves volt, amikor a szerveződő Piramis együttes vezetője, a basszusgitáros Som Lajos a Műszaki Egyetem E-épületének klubjában egy koncerten felfigyelt a Nautilus együttes remekül éneklő billentyűsére. Gallai akkoriban a Konzervatórium dzsessz-tanszakán tanult, de a zenei pályafutás közbeszólt.



A Piramis akkoriban a két billentyűs felállással kísérletezett, Gallai az orgonát és a mellotront, a szabadkai Lévay Tibor a Fender-zongorát és a szintetizátort szólaltatta meg. A mostani lemez nyitódala a Nautilus 1974-ből származó demófelvétele, a Mondd el szél, nekem, amelynek már Gallai volt a zeneszerzője, a második szám pedig a Piramis 1975-ös felállásából egy eddig ugyancsak kiadatlan rádiófelvétel, a Ne bántsd a madarakat.



A hard rock zenét játszó Piramis a Lévay helyére 1975 végén belépő Révész Sándorral elképesztő népszerűséget ért el, 1977 és 1982 között hét lemezt jelentetett meg. A kemény zenék mellett jól megfértek Gallai líraibb szerzeményei: számos dalt írt a Piramisnak, mások mellett a Boldog ember; a Ki tudja, hol van; a Mikor megszülettem; a Valami új kell; a Nem tudom; vagy A küszöbön ülve címűt – ezek hallhatóak a gyűjteményes szerzői lemezen is.



A Piramisban Som, Révész és Gallai mellett Závodi János gitározott és Köves Miklós dobolt, a szövegeket Horváth Attila írta. Az utolsó stúdiólemezt, az 1982-ben megjelent, újhullámos hatásokat mutató Plusz című anyagot már teljes egészében Gallai Péter énekelte fel. A billentyűs 1985-től 2002-ig az ugyancsak rendkívül sikeres Bikini együttes tagja volt, az együttes tizenhárom lemezén szerepelt.

Bikini- és Favágó-dalok is köthetőek a nevéhez

Társzerzője volt például a Jaj-jaj; a Hazudtunk egymásnak; A csillagok ködében; és a Ha lenne holnap című Bikini-daloknak, amelyek a CD-re felkerültek. Játszott a Favágókban, ezt az időszakot az Ez nem egy szomorú dal képviseli.



Gallai Péter a nyolcvanas évek közepétől Kováts Krisztával és Fábri Péter szövegíróval is dolgozott, utóbbival együtt írta a Kolumbusz című rockoperát, amit 1992-ben mutattak be. A Gallai-Fábri együttműködés nyoma három dal (A híd felé, Elvarázsolt kávéház, Öt perccel tíz előtt) a lemezen.



A Piramis 1992-ben és 2006-ban is visszatért néhány nagy koncertre, majd 2009-tól újra rendszeresen koncertezik. Ebben a formációban Gallai mellett Závodi és Köves mellett Nyemcsok János énekelt és Vörös Gábor basszusgitározott. Gallai utolsó fellépése a Piramissal 2018 márciusában volt a MOM Sportban, ahol a koncert végén immár utoljára énekelte el a Szállj fel magasra! című dalt – ez a felvétel zárja a posztumusz albumot is.

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