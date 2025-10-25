A MESH-en a gyerekek és a zene kapcsolatát elméleti és gyakorlati módszerek mentén járják körül



A zenei élményszerzés legújabb formáit, hazai és nemzetközi példáit, jó gyakorlatait mutatja be a Zene Háza fesztiválja, a MESH – Music Edutainment Showcase, amely a pedagógusokat és a családokat várja – közölte az intézmény az MTI-vel. A rendezvény a Zene Háza 2023-as showcase fesztiváljának folytatásaként a gyerekek és a zene kapcsolatát elméleti és gyakorlati módszerek mentén járja körül. Az első nap a pedagógusoknak nyújt inspirációt és szakmai fejlődési lehetőséget, a második élményalapú zenei programokat kínál a családoknak.



„A MESH, azaz háló egyszerre inspirációs forrás, szakmai találkozási fórum és közösségi élmény. Célunk, hogy összekapcsoljuk mindazokat, akik hisznek abban, hogy a zene saját felfedezéseken keresztül tanítható, és minden korosztály számára valódi, átélhető élménnyé válhat. Ehhez ad tudást, eszközöket és inspirációt ez a két nap”

– idézte Horn Mártont, a Magyar Zene Háza intézményigazgatóját a közlemény.

Kicsiknek és nagyoknak lesz workshop

A fesztivál első napján, november 21-én pénteken a pedagógusokat várja a Zene Háza. A nap során a résztvevők workshopokon és beszélgetéseken keresztül ismerhetik meg a zeneközvetítés legújabb, hazai és külföldi jó gyakorlatait, amelyeket a mindennapi oktatásban hasznosíthatnak. „A programokat óvodai, általános iskolai és középiskolai csoportokra bontottuk, hogy mindenki a számára leginkább releváns tapasztalatokat vihesse haza. A gyakorlatias, játékokra, praktikákra épülő foglalkozások célja, hogy a pedagógusok új módszereket, eszközöket és szemléletet kapjanak a zenei órák megtartásához” – közölte Tarr Ferenc, a Magyar Zene Háza zenei ismeretterjesztő csoportjának vezetője.



A programban többek között a Casa da Música (Porto, Portugália) Nouvelle Cuisine ütőhangszeres workshopja, a Paper Lantern Collective (Chemnitz, Németország) Music for All! című foglalkozása, valamint Tamási Borbála, Tápai Dóra, Tatárné Nagy Ágnes, Fekete Anikó, Dorner Ottilia és Kovács Petra módszertani bemutatói szerepelnek. A nap zárásaként a Momentán Társulat tart improvizációs zenei előadást.



A november 22-i, szombati nap a Zene Háza legjobb családi programjaiból kínál válogatást: egyszerre több helyszínen zajlanak a koncertek és foglalkozások minden korosztály számára. A szülők az óvodás korosztálynak szóló programokon a kisebbekkel együtt vehetnek részt, az alsó tagozatos gyerekeknek a Zene Háza pedagógusai tartanak foglalkozásokat. Ez egészül ki a fiataloknak, illetve felnőtteknek szóló előadásokkal. A szombati programban közreműködik a PerpiJazz, a 2023-as Showcase nyertese, Matt Robinson, a két évvel ezelőtti különdíjas, JaMese, a Kéknyúl, valamint Gulyás Anna, Alpár Balázs, Sőnfeld Mátyás, és még számos zenepedagógus és alkotó.



A programokra külön-külön kell jegyet váltani, három vagy afölötti programra vásárlás esetén 20 százalék kedvezmény lép életbe. Részletes program és jegyinformációk a https://zenehaza.hu/mesh-2025 oldalon érhetők el.