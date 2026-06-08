Először a videó, aztán az élő előadás dönt

Csaknem négyszáz karmester jelentkezett öt kontinens 61 országából a Solti Nemzetközi Karmesterversenyre, amely a Müpa rendezésében valósul meg október 1. és 10 között. A háromfordulós megmérettetés előválogatója jelenleg is zajlik, a mindent eldöntő októberi fináléra és a gálakoncertre a közönség már most jegyet válthat – közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.



A Solti Nemzetközi Karmesterverseny a világ minden tájáról származó, 18 és 35 év közötti karmesterek számára kínál bemutatkozási lehetőséget. A versenyre a márciusi határidőig Kínából, Olaszországból, Dél-Koreából, Franciaországból, az Egyesült Államokból és Németországból érkezett a legtöbb nevezés. Az előzsűri a június 14-ig zajló előválogató során a beküldött videófelvételek alapján választja ki azt a huszonnégy tehetséget, aki a helyszíni fordulókban versenghet egymással.



Az elődöntőbe jutott karmesterek október 1. és 4. között a pécsi Kodály Központ Hangversenytermében, a Pannon Filharmonikusokkal együttműködve mérik össze tudásukat a Pinchas Steinberg által vezetett nemzetközi zsűri előtt, Stravinsky, Dohnányi, Kodály és Bartók műveinek részleteit bemutatva.



Október 4-én derül ki, ki lesz az a tíz tehetség, aki továbbjut a budapesti középdöntőbe. Az elődöntőn és a középdöntőn is sorsolás dönt arról, mely versenyző melyik darabot dirigálja. A középdöntőbe jutó tíz dirigensnek október 5-6-án a budapesti Zeneakadémia Nagytermében, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával egy Mozart-ária, egy Puccini-ária és egy kortárs mű vezénylésével kell bizonyítania rátermettségét a rangos nemzetközi zsűri előtt. A vezénylendő művekről sorshúzás dönt, az eseményen fellép Baráth Emőke, Boross Csilla, Celeng Mária, Bartos Barna és Szegedi Csaba.

Idén is ingyenes lesz a legtöbb koncert

Október 9-én a Müpában a négy döntőbe jutott karmester méretteti meg magát, a versenydarabok kiosztásáról ezúttal is sorshúzás dönt. A művek között Verdi, Muszorgszkij, Dukas és J. Strauss, valamint négy magyar szerző: Liszt, Dohnányi, Kodály és Bartók művei találhatók, amelyeket a versenyzők a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével adnak elő. Az eredményhirdetésre és a díjátadóra az október 10-i gálakoncerten kerül sor, szintén a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. Az esten az eredményhirdetés mellett a négy finalista egy-egy, a döntőben már elhangzott művet ad elő a Nemzeti Filharmonikus Zenekar élén.



„A verseny valódi ugródeszka lehet a nemzetközi karrier felé, hiszen a zsűri és a művészeti bizottság soraiban helyet foglaló, valamint a döntőre meghívott karmesterek, zenészek, zenekar- és intézményvezetők, fesztiváligazgatók, szakmai szervezetek képviselői és menedzserek további különdíjakat, fellépési lehetőségeket és meghívásokat ajánlhatnak fel az általuk kiválasztott karmestereknek” – szerepel a közleményben.



Az elő- és középdöntők koncertjei ingyenesek, a budapesti helyszínen előzetes regisztrációval látogathatók, ezek menetéről és feltételeiről hamarosan további tájékoztatást adnak a szervezők. A verseny névadója, Solti György a 20. század egyik legnagyobb karmestere volt, akinek életműve máig iránytűként szolgál: a zene iránti alázat, a közösségteremtés és a nemzetközi párbeszéd fontosságára emlékeztet.



További információk a Solti Nemzetközi Karmesterversenyről a https://mupa.hu/solti-karmesterverseny-2026/a-versenyrol linken érhetők el.