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Nemcsak Szegeden lesz Szabadtéri Színpad

nagyerdei szabadtéri
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Julio

Szimfonikus EDDA és Rakonczai feat. Kökény Debrecenben

A Nagyerdei Szabadtéri Színpad idén is változatos programokat kínál: a musicalektől a koncerteken át a vígjátékokig, a néptánctól az operettig minden korosztály találhat magának kulturális élményt a Békás-tó partján – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.

Június 26-án az EDDA Művek Symphonic koncertje érkezik Debrecenbe, június 28-án filmzene-koncert várja a közönséget: a legismertebb mozifilmek dallamai idézik meg Hollywood világát a Nagyerdő fái alatt.

Július 3-án Kökény Attila és Rakonczai Viktor közös estjét Újra látlak… címmel mutatják be, majd július 10-én Charlie lép színpadra Mindenen túl… című koncertjével – ismertették, hozzátéve, hogy a humor és a zenei paródia kedvelőit július 17-én az Irigy Hónaljmirigy 35. jubileumi koncertje várja, augusztus 11-én pedig Dés László koncertje, a Mi vagyunk a grund! idézi meg a Pál utcai fiúk dalainak és történetének különleges világát.

Egyéb zenés produkcióknak is lehet majd tapsolni

Június 24-én a Neoton-slágerekkel átszőtt Szép nyári nap című musicalt, július közepén Presser Gábor és Sztevanovity Dusán ikonikus darabját, A padlást a Veres1 Színház mutatja be – jelezték a közleményükben. Hozzátették: már a debreceni virágkarneválra is készülve augusztus 14-én Operettgálával, augusztus 15-én Forever Brodway címmel gálakoncerttel várják a látogatókat.

A nyár végén a debreceni Csokonai Színház saját produkcióval érkezik a szabadtéri színpadra: Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián közös műve, A Pál utcai fiúk című zenés játék Keszég László rendezésében lesz látható. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes augusztus 9-én az Élő Táncarchívum: Kalotaszeg és Szatmár című előadásával érkezik Debrecenbe. A szezont szeptember 6-án a nagyváradi Szigligeti Színház operett-előadása, a Csárdáskirálynő zárja Novák Eszter rendezésében – írták.

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nagyerdei szabadtéri

Nemcsak Szegeden lesz Szabadtéri Színpad

Julio 2026-06-07

Szimfonikus EDDA és Rakonczai feat. Kökény Debrecenben A Nagyerdei Szabadtéri Színpad idén is változatos programokat kínál: a musicalektől a koncerteken át a vígjátékokig, a néptánctól az operettig minden korosztály találhat

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