Egy hét múlva rendezik meg a Shake It Up! – Utcazene Miskolcon című fesztivált a megyeszékhely főutcáján, ahol 5 helyszínen, 25 fellépővel találkozhat majd a közönség jövő pénteken és szombaton – közölték a szervezők az MTI-vel.

A rendezvényen a swing-től a blues-on és a rock’n’roll-on, a brass muzsikán és világzenén át a hip-hop-ig terjed a zenei stílusok skálája, emellett több helyszínen táncos produkciókkal is készülnek a szervezők.

A programok Miskolc belvárosának különböző pontjain lesznek elérhetők, a Városház téren a Széchenyi-szobornál, a Pannonia Hotelnél, a Művészetek Házánál a CineFest Loungeban, a Miskolci Nemzeti Színháznál és a Szinva teraszon található Lakat-hídnál is lesz egy-egy színpad.

Az utcazenei fesztiválon többek között fellép majd a Sena Dagadub triója, a Dos Diavolos, Németh Juci és G. Szabó Hunor duója és Bodor Áron is, aki A csendesebb részem című projektjét viszi Miskolcra. Koncertezik még a városban a Varga Livius Show Band, a Simon Kornél és a Boughris, valamint a debreceni Blues From Hell is, Hadházi László humorista gitárjátékával kiegészülve – írták.

A fesztivál zenés produkciói tánccal is kibővülnek, a Miskolci Balett társulata például egy utcai performansszal készül, míg a Grand Jeté Tánccsoport a La Barriére Manouche Jazz Zenekarral visz „egy kis swinges őrületet” a főutcára.

A rendezvényen több miskolci és környékbeli előadó is képviselteti magát, köztük az Ildi Rider, a Zenegép, a Vadkelet, a Nahaj fivérek, valamint a Dal című műsorban is szereplő Here We Are zenekar frontembere, Kacsenyák Gábor is. A Shake It Up! – Utcazene Miskolcon a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál nyitóhétvégéjén hagyományteremtő szándékkal valósul meg, annak kísérőprogramjaként.

A rendezvényt a BOLDOGkisfalud Feszt stábja szervezi, a Miskolci Kulturális Központ megbízásából.

