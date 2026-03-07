Az ingyenesen elérhető online gyűjteményben jelenleg több mint kétezer gramofonlemez közel négyezer felvétele hallgatható meg

a nemzeti könyvtár az MTI-vel szerdán azt közölte: a 2021-ben indult szolgáltatás idei fejlesztésének köszönhetően a Színháztörténeti és Zeneműtár gazdag gramofonlemez-gyűjteményéből már több mint 1600 digitalizált hangfelvétel vált ingyenesen elérhetővé. A bővítés nemcsak a hanganyagok számát növelte jelentősen, hanem a felhasználói felület és az arculat is megújult, valamint új keresési lehetőségek segítik a gyűjteményben való eligazodást.

Az újonnan közzétett anyag műfajok széles körét öleli fel: a szórakoztató zene mellett népzenei felvételek, klasszikus művek, valamint opera- és operettrészletek is szerepelnek a kínálatban. A felvételek között megtalálhatók Charles Gounod, Richard Wagner, Giuseppe Verdi és Giacomo Puccini operáinak áriái, Wolfgang Amadeus Mozart és Franz Schubert kompozíciói. A magyarok közül Bartók Béla, Kodály Zoltán, Dohnányi Ernő, Hubay Jenő művei, valamint Lehár Ferenc, Kálmán Imre és Zerkovitz Béla operettrészletei.

Ősművek első felvételei is digitalizálva lettek

A tájékoztatás szerint az újonnan közzétett felvételek jelentős része Liszt Ferenchez kapcsolódik, akinek 2026-ban kettős jubileumára: születésének 215. és halálának 140. évfordulójára emlékezünk. A hanganyagok közül kiemelt jelentőségű az a sorozat, amely az 1928-1929-ben, Klebelsberg Kunó kezdeményezésére megvalósult, úgynevezett „gramofonakció” néven ismert programhoz kapcsolódik. A reprezentatív válogatásban nemzeti imák, történelmi énekek (Himnusz, Szózat, Magyar hiszekegy, Rákóczi-induló) mellett magyar népdalok hallhatók Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajtha László és Dohnányi Ernő feldolgozásában, a korszak legjelentősebb magyar előadóművészei – például Palló Imre, Bartók Béla, az Operaház zenekara – előadásában.

Mint kiemelték, számos zeneműből ekkor készült az első hangfelvétel: Kodály 1926-ban bemutatott Háry János című daljátékának részleteit az ősbemutató előadóival örökítette meg a hanglemez. A felvételek közzétételének aktualitását adja, hogy a nemzeti könyvtár 2026-ban háromnyelvű kötetet jelentet meg a Klebelsberg-féle „gramofonakcióról” Szabó Ferenc János szerkesztésében – írták. Az új tételek között két Székely himnusz-felvétel is szerepel, amelyek az OSZK és a Magyar Nemzeti Múzeum közös időszaki kiállításához kapcsolódnak. A nemzeti könyvtár közleményében hangsúlyozta: a folyamatosan bővülő Hangtár nemcsak a zene iránt érdeklődő nagyközönség számára kínál hallgatnivalót, hanem az oktatás, az ismeretterjesztés és a tudományos kutatás számára is elsődleges forrásként szolgál.