New Level Empire DRAFT-tal megfűszerezve

“Felhők alatt” című dalban Zola mellett a Draft korábbi énekesnőjének, Földváry Dórinak csodálatos hangja is felcsendül. A klipet az eredeti DRAFT klip helyszínén forgatták, benne az akkori piros-fekete képi világ köszön vissza. A szülinapi NLE koncerten a DRAFT is ott lesz, és együtt adják majd elő a dalt.

Idén ősszel kilencéves megalakulását ünnepli a New Level Empire. A DJ Newl által alapított és vezetett zenekarnak a 2013-as The Last One rádiós sikere, majd pár hónappal később a Dal című műsorban való szereplése indította el az útját. A kezdetben angol nyelven megszólaló dalok mögött persze még senki nem tudta, hogy magyar csapat áll.

Azóta is számtalan slágert, kiemelt rádiós dalt és megannyi dobogós helyezést tudhat magáénak a zenekar. “Szerteszét”, “Odafuthatnánk” vagy a legnagyobb közönségkedvenc; a “Belédfulladnék”. 2020-ban Majkával közös “Újra úton” című daluk egyből a Youtube felkapott lista élére került és 17 hétig vezette MAHASZ országos játszási listáját. Idén a Republic együttessel közös daluk a ”Valódi” aranylemez lett, illetve áprilisban elektronikus zene kategóriában megkapták a legrangosabb magyar zenei elismerést; a Fonogram díjat! Idén három újdonságuk is megjelent, köztük az “Áthajózhatnánk”, melyet a BAHART felkérésére írtak.

November 12-én az Akvárium Klub, KisHall-jában a New Level Empire ismét a közönséggel együtt ünnepel.

Az eseményre jó szokásukhoz híven hosszabb és meglepetésekkel teli koncerttel készülnek, ahol a DRAFT mellett a HEATLIE lesz a vendégük.

Nézd meg a klipet itt: youtu.be/Zhl_YKJ5nao