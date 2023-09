Music Hungary Konferencia & Showcase

„A Music Hungary a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekttel együttműködésben valósul meg.

A rendezvényhez szakmai konferencia kapcsolódik, két estén át egy showcase fesztiválon feltörekvő zenekarok lépnek fel három helyszínen a városban” – mondta Weyer Balázs, a Music Hungary Szövetség elnöke egy keddi budapesti sajtóbeszélgetésen.

A kétnapos showcase fesztivál fellépői (a kiválasztó zsűrizés folyamata még zajlik) közül a pop és az elektronikus zene képviselői az Expresszó színpadon, a Teremben a rock- és a gitárzene művelői, a Papírkutya helyszínen pedig az akusztikus produkciók (dzsessz és népzene) adnak koncertet.

A veszprémi Hangvillában zajló konferencia programjának kurátora, Márton András zenész kitért arra, hogy a rendezvény fókusztémáját a MI és a TI, avagy a Mesterséges Intelligencia és a Természetes Intelligencia zeneipari kapcsolódása adja. „A téma szakértői arról fognak beszélni, mi lehet a haszna a mesterséges intelligenciának, és mik a túlzott elvárások”.

A több külföldi meghívottal tervezett konferencia témái között szerepelnek a koncertszervezéssel, a szerzői jog változásával, kapcsolatos kérdések, utóbbi vonatkozásában megvitatják például, érdemes-e új modelleket figyelembe venni az Artisjus, a hazai szerzői jogi egyesület működésében. Téma lesz a nemzetközi színtéren az elmúlt években gyakorivá vált repertoár-felvásárlások ügye is, annak magyarországi helyzete, lehetőségei, jogi szabályozása.

Márton András elmondta, hogy beszámolókat hallgatnak meg az online zenei médiumok használatának hazai szokásairól, a zene és a természettudomány összekapcsolódásáról ifj. Kurtág György, valamint a Panta Rhei zenekar egykori két tagja, Szalay András mérnök és Szalay Sándor asztrofizikus részvételével beszélgetnek. Ifj. Kurtág György közösségi improvizációs projektet is hoz a Music Hungary-ra.

A fesztiválon (november 8-án) immár másodszor adják át a tavaly alapított Music Hungary-díjat, ismét nyolc kategóriában, egy szakmai bizottság döntése alapján. Ezzel a díjjal ismerik el a legjobb zeneszakmai háttérteljesítményt, az év magyar zenei produkcióját, a legjobb vizuális teljesítményt, a leginnovatívabb zeneipari újítást, a legjobb egyéni szakmai teljesítményt, ezen felül kitüntetik a zeneiparral foglalkozó újságírókat, a hasznos társadalmi kezdeményezéseket, továbbá a zene és más művészeti ágak vagy akár a tudomány érintkezési pontjaiban létrejött produkciókat is.

(MTI)

Az informatika és a marketing területén régóta létező fogalom a gépi kommunikáció, az online térben szoftverek döntik el, ki mit lát és hall (a streaming csatornákon ezt mindenki érzékeli). Az MI ezeken a területeken hozott már most is komoly változásokat, melyek érintik a zeneipart is. Az MI jelenleg nem a zeneszerzésben (és szövegírásban) jeleskedik; a marketing területén használjuk a kommunikációs anyagok előállításához és terjesztéséhez, de olyan területeken is bevethető, mint a koncertszervezés, vagy akár a színpadi látványtervezés. Egy biztos, ahhoz, hogy a zene eljusson a szélesebb tömegekhez, egyre nehezebben lesz megkerülhető az MI. (Neves zenekaroknak is gondot okoz az online térben való „lét” – Youtube és Facebook beállítások, válságkommunikáció, … -, így ezt megfelelő szakemberek nélkül már nem fogják tudni kezelni.)

(Z. L.)