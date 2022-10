Ajtót nyit az Árnyéknyúl

A debreceni Árnyéknyúl eddigi legkiabálósabb, legfeszültebb dala debütált október 22 -én, amelyről a frontember/dalszövegíró Kovács Karesz így nyilatkozott:

„Nem minden ajtót mi zárunk be magunk előtt, de minden ajtót mi nyitunk ki. Nem mindegy viszont, hogy kinek, vagy minek nyitunk utat. Ahogy az sem, hogy mi lépünk-e be azon az ajtón, vagy más jön be rajta. Ha az ember rossz kilincshez nyúl, néha nehéz visszazárni valamit oda, ahová való… És ha ez még nem lenne elég bonyolult, az sem mindegy, hogy a lezárt ajtó melyik oldalán marad az ember – bent, vagy kint? Na meg hol van a bent? De rohadt bonyolult ez… Pedig csak egy ajtóról van szó.”

A dal kislemezborítóját ismét Kovács Lilla (Lillusionart) készítette, ahogyan ez az előző megjelenéseknél is volt. Ezt leszámítva szokás szerint igazi triómunka minden: a debreceni Ká stúdióban került rögzítésre a dal, valamint minden utómunkát is ott végeztek el.

Az ajtót nyitok, ő enged be a legújabb darabja azon megjelenéseknek, amelyek a második Árnyéknyúl albumot fogják alkotni. A nagylemez várhatóan idén december végén lesz elérhető.

Az új dal itt hallgatható meg: www.youtube.com/watch?v=EecXSv4h6p8