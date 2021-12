NEMADOMFEL: Quimby-tag és az Unisex is fellép

Idén sem maradunk NEMADOMFEL karácsonyi koncert nélkül!

20 éves hagyományt folytatt idén is a NEM ADOM FEL 2021. december 12-én ismét szeretné megtölteni az Akvárium Klub nézőterét a NEMADOMFEL zenekar, ami az ugyanolyan nevű kávézó fogyatékkal élő dolgozóiból állt össze!



Mint azt a szerkesztőségünkhöz eljutatott közleményükben közölték, a vasárnap esti NEMADOMFEL Karácsonyi Nagykoncertjére mindenkit nagy szeretettel várnak. És ahogy azt már évek óta megszokták, a NAF Show most sem fog szűkölködni előre bejelentett és meglepetés sztárvendégekkel.



Ahogy azt közölték, már egészen biztosan ott lesz a Quimby-s Kárpáti Dódi zenekarával, a sokadik virágzását élő UNISEX Együttes, Oláh Marci, a VILLON TRIÓ…



És hogy még kik? Azt nem árulták el, de minden bizonnyal olyan sztárok és zenekarok, akik miatt bánhatja a dolgot az, aki nem megy ki!



De egy igazi adventi vasárnaphoz nem csak ez dukál, hanem az is, hogy

Ezen a napon más programok is lesznek még, mint például



a 11 és 17 óra között megrendezésre kerülő Hello Piac Karácsonyi Design Vásár.



És ahogy rögtön befejeződik a karácsonyi vásár, úgy rögtön 18 órától 19 óráig Kárpáti Dódi zenekara lép fel, majd 19 órától jön a NEMADOMFEL koncert sztárvendégekkel! Ami azért is különleges lesz, mert a koncert keretében bemutatkozik az új NEMADOMFEL Tánckar, mégpedig az együttes vadonatúj dalaira készült koreográfiákkal.



Belépőjegyek kizárólag ONLINE vásárolhatók meg az alábbi linken:

https://hangmester.hu/webaruhaz.php?termek_id=50308



Jegyinformációk: +36 20 323 0641 /hangmester@hangmester.hu/



Az esemény linkje (hogy a lehető legkönyebben értesüljünk a legfrissebb információkról)

https://www.facebook.com/events/334779861789586





A Nemadomfel Együttes egy olyan integrált zenekar, amelyben a szólisták kivétel nélkül sérült (mozgáskorlátozott, értelmileg akadályozott és látássérült) előadók. A Csapat rutinos zenészekkel, valamint professzionális hang- és fénytechnikával dolgozik, mely lehetővé teszi, hogy bármilyen színpadon, sztárelőadók mellett is bátran megállja a helyét. Repertoárjukban saját szerzemények, s ismert klasszikus slágerek is megtalálhatók. Színvonalas zenéjükkel, elgondolkodtató dalszövegeikkel, őszinte lelkesedésükkel és az elmaradhatatlan „nemadomfel” életérzéssel mindenhol emlékezetes élményt nyújtanak a Nagyérdeműnek. Az értelmileg akadályozott embereknek van mondanivalója a világ számára, hiszen speciális helyzetükből adódóan, sajátosan látják a világ dolgait, de gyakran pont ez a rendhagyó látásmód ébresztheti rá az átlagembert arra, hogy melyek is az igazán értékes dolgok a Világban. A nehézségek idején a ‘Nem adom fel!’ lelkületre, a bátorításra minden embernek szüksége van, és nincs aki hitelesebben képviselhetné mindezt, mint a fogyatékos emberek. A színpadon teljes mértékben érvényesül a zeneileg valóban tehetséges tagok egyénisége. Ők konferálnak, önmagukat, a saját gondolataikat közvetítik őszintén, egyre nagyobb sikerrel. „Mindenki elég gazdag ahhoz, hogy másoknak segítsen.” – Hisszük, hogy ez a mondat valóban igaz mindenkire, legyen az fogyatékos ember, szegénységben élő, vagy éppen olyan, akinek mindene megvan. (A38)

