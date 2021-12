Lóci új dalt játszik el… nekünk!

Hogyan lett egy megnyert győri táncversenyből évekig tartó táncmaraton után klip?

A zenekar 2016-os slágerének alapsztorija az volt, hogy Lóci összefutott egy félig ismerős arccal, aki elmesélte neki, hogy Győrben táncversenyeztek, és a srác szerint ő győzött.

Nos… azóta végtelen számú táncpárbajban volt része Lócinak, és az eredmény ugyebár ismert: Ha szól a dal, nem táncolnak jobban, mint ő.

A túl sok a városban a diszkónak – igen, ez a klip címe – bár egy kicsit más a története, de az összefüggés nyilvánvaló. A sok bizonygatásból ugyanis egy újabb történet és dal született.



És erről így mesélt Lóci:

– Volt a zenekarnak egy olyan időszaka, amikor végtelen energiával rótta a klubokat. A délutáni hangbeállás miatt mindig mi voltunk az elsők, akik megérkeztek, és a helyiek “legnagyobb örömére” mi voltunk az utolsók is, akik távoztak…

A koncert utáni kötelező koccintáskörök hatására bennem legyőzhetetlen vágy ébredt, hogy mindenkinek megmutassam, nem táncol jobban, mint én.

Ha elég ihletett állapotban voltam, akkor előfordult, hogy a történéseket már csak a másnapi elmesélésekből tudtam meg.

A zenekar szerint úgy mozogtam ilyenkor, mintha egy láthatatlan kéz irányította volna a végtagjaimat.

Kezdetben persze mindenki hülyének nézett, de a végén valahogy mégis mindenki beállt, hogy egészen villanykapcsolásig bulizzunk.

Nemrég egy sztorizgatásnál eljöttek megint ezek a sztorik, és egyből tudtuk, hogy meg kell csinálnunk egy klipben ehhez a dalhoz.

Rendezőnek az V. Klipszemlén nyertes Panelparadicsom című klipünket is jegyző Erdész-Karsai rendezőpárost kértük fel, és imádtuk, ahogy megvalósították a sztorinkat

– tette hozzá Csorba Lóci.



A zenekar az elmúlt időszakban rengeteget dolgozott a stúdióban, így hamarosan jön a 4. nagylemez.



Azonban addig is, decemberben és januárban is több felvezetőre is számíthatunk, a lemezbemutató koncert pedig február 3-án lesz az A38 Hajón.

A Lóci Játszik zenekar története pár éve kezdődött, amikor Csorba Lóci (Lóránt) névadó frontember, a VAN című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Ki Mit Tube és a Cseh Tamás Program elismerése. 2015-ben megjelentették a “Hadd legyek arról híres…” című lemezüket, majd a Margaret Islanddel turnéztak közösen. 2016-ban fölényesen megnyerték a Veszprémi Utcazene Fesztivál közönségdíját. Azóta megnyerték a Fonogram “Év Felfedezettje” címet, a Szigetes Fesztiválok rangadóján, a NagySzínPadon is ők végeztek az első helyen, és még hosszan sorolhatnánk a sikereiket! (A38)

Újra a régi kliprendező duójával dolgozott együtt a csapat, és megint imádták, ahogy megcsinálták azt!

(Címlapi fotó: Facebook/Lóci játszik)