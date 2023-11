Mit is tehetnénk, tovább énekelünk – Blahalouisiana

Háborúról és popzenéről szól a Blahalouisiana új dala

„A dal középpontjában egy konfliktus áll, a háború és a popzene mostoha kapcsolata. Közeli rokonaink, a csimpánzok is háborúznak időnként, az emberiség történelme pedig háborúk története. Ebben pedig – bármilyen szomorú is –, nincs semmi új, és úgy tűnik, nem is lesz változás” – árulta el Szajkó András, a zenekar gitárosa, a dal szövegének írója.

A dal szövegvideóját itt találod:

youtube.com/watch?v=AHVBmXOnG5s

A popzene csak a huszadik század derekán született, így az első háborúellenes slágerszövegek, a legidősebb, békére hívó popdalok is körülbelül hatvanévesek lehetnek. „Mai szemmel irigylésre méltó a hippimozgalmak lelkesedése és optimizmusa, amivel, ha csak a könnyűzene szintjén is, de szembeszegültek az értelmetlen pusztítással. Még ilyen távolról is szinte érezni, hogy mi lehetett akkor a levegőben: az a naiv hit, hogy egy jól sikerült dal, ha csak egy fikarcnyit is, de hatással lehet a világ folyásra. Ahogy teltek az évek és az évtizedek, úgy született egyre több háborúellenes dal, de velük együtt újabb háborúk is, és úgy tűnt el lassan a lelkesedés és az optimizmus. Mára már egyértelmű, hogy még a békéről szóló legszebb dalok sem nyomnak sokat a latban, a történelem továbbra is háborúk története, bármilyen elszomorító is ezt megénekelni” – fogalmazott Szajkó András.

A Blahalouisiana jelenleg a Szeressetek turnéval járja az ország klubjait, áprilisban pedig ők nyitják majd a szezont a Budapest Parkban.