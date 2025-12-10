Vendégfellépők színesítik az estet



Gálakoncerttel ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a Modern Art Orchestra (MAO) december 28-án Budapesten, a Várkert Bazárban.



A koncerten fellép Harcsa Veronika (ének), Pocsai Kriszta (ének), Törőcsik Franciska (ének), Gőz László (basszustrombita), Lukács Miklós (cimbalom), Dés László (szaxofon) és Andy Middleton (USA) (szaxofon).

Az est középpontjában a zenekar elmúlt két évtizedének meghatározó pillanatai, valamint azok a kimagasló szólisták állnak, akikkel a Modern Art Orchestra együtt formálta a magyar és nemzetközi zenei életet – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

25 órányi egyedüllálló MOA-hangzás

Az ünnepi műsorban felidézik a zenekar Bartók-, Kodály-, Liszt- és Ligeti-feldolgozásait éppúgy, mint a szólistákhoz kötődő dalokat és szerzeményeket, melyek az elmúlt években egyedülálló módon ötvözték a klasszikus hagyományt és a modern zenei világot.



„Célunk a kezdetektől fogva a kortárs klasszikus zene és a jazz határainak feszegetése. Magyarország leginnovatívabb bigbandjének zenészei számára a védettséget maga a zenekari közeg jelenti: a MAO zenei fészek, műhely, ahol a kreatív alkotószellemek kölcsönösen inspirálják egymást. A tizenkilenc tagú formáció ugyanis olyan zenészeket egyesít, akik előadóként, és több esetben zenekarvezetőként, zeneszerzőként is a magyar jazz meghatározó alakjai” – idézi a közlemény Fekete-Kovács Kornél művészeti vezető szavait.



A zenekar fennállása óta több mint huszonöt órányi olyan új kompozíció született meg, amely kifejezetten a Modern Art Orchestra számára íródott, nagyrészt a MAO zenészei által.



Az elmúlt három hónapban Nagy László verseihez komponált zenékkel, Erkel Ferenc műveinek átirataival, valamint Oláh Krisztián és Balázs Elemér Jr. a MAO számára írt és hangszerelt műveivel bővítették a repertoárt.