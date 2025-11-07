A Kossuth-díjas zongoraművész Cziffra György emlékére debütál New Yorkban vasárnap



A Magyar Kultúra Nagykövete szólóestje a Carnegie Hallban a 20. század legendás magyar zongoristája előtt tiszteleg azzal a céllal, hogy Cziffra György életművét és művészi örökségét világszerte a lehető legszélesebb körben megismertesse – olvasható a szerveőzk közleményében.



Mint írták, az estre a romantikus zongorairodalom emblematikus darabjaitól a kortárs magyar zenéig terjedő műsorral készül, mely kiemelkedő sikert aratott az előző hetekben Rómában és Brüsszelben is.



A tájékoztatás szerint a koncertprogram Chopinnel indul, és szerepelnek benne Eötvös Péter és Dubrovay László művei is. Felcsendülnek Liszt és Strauss kompozíciói, melyeket a víz tematika ihletett. Ezt követően egy Wagner-parafrázis és Liszt egyik leghíresebb alkotása, a Dante-szonáta hangzik majd el, amely Cziffra repertoárjának is gyakran előadott darabja volt.

Liszt és Eötvös-kortársdarabok szólalnak meg az este

Ezután a magyar zene és az improvizáció kerül a középpontba: a zongoraművész először magyar népzenei motívumokra épülő improvizációja, majd a már említett világhírű kortárs magyar zeneszerzők karakterdarabjai hangzanak el.



Az est Liszt 6. magyar rapszódiájával zárul, amelyet a magyar cigányzene ihletett, és amely Cziffra Györgynek is egyik kedvenc darabja volt – olvasható a közleményben.



A Cziffra Fesztivál támogatói a Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A koncert szervezőpartnere a New York-i Liszt Intézet – áll az összegzésben.