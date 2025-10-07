Nincs megállás, már jön a következő évad is

A Reni & Boka duó nyerte az Öröm a Zene tehetségkutató-sorozatot a hétvégi kétnapos nagydöntőben. Az év felfedezettje a Street Sixteen zenekar lett. A 2024-2025-ös évadban 860 zenekar jelentkezett az Öröm a Zene versenybe, közülük a döntőbe huszonöt magyarországi és határon túli tehetségkutató fordulóról jutottak be a legjobbak, a fődíj egymillió forint volt – közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.



Az együttesek koncertjeit hatfős zsűri nézte végig és pontozta, a grémiumban Andrásik Remo, az Öröm a Zene igazgatója, gitártanár, zenész; Cselőtei László, az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiumának vezetője; Lombos Márton producer, dalszövegíró, előadó; Major Eszter szövegíró; Temesi Bertalan basszusgitáros, zenei rendező, producer; valamint Warnusz Zsuzsa zenész, zenepedagógus szerepelt.



A zsűri döntése értelmében tíz produkció jutott be a Hangfoglaló Program induló zenekari meghallgatására: a Backdoor People, a Dreamflow, a Gedeon Reflects, a Hipnózia, a Lunda, a Reni & Boka, a Lovers, a Tisztakosz, a Twistolivér és a Zuzmo.

Ez lett a vége a zsűri döntése nyomán

Az első helyen végzett Reni & Boka (Iszlai Reni és Szász Márk Boka) a veszprémi Hangár Könnyűzenei Tehetségkutató döntőjéből jutott a fináléba. 2022-ben duóként alakultak, és az Öröm a Zene döntőben szólaltak meg először dalaik zenekari hangzással. Zenéjükben megtalálható az etno, a dzsessz, a pop és spirituális zene.

Az Öröm a Zene Tehetségkutató és Gondozó Sorozat 2024-2025 évadának év felfedezettje a Street Sixsteen lett, az Artisjus Zeneszerző Tehetség-díját Drozdik Sándor (Lunda zenekar), az Artisjus Szövegíró Tehetség-díjat Szabó Ármin (Tisztakosz zenekar) kapta.



„Idén a korábbiaknál több színpad- és közönségképes zenekar bukkant fel. Évről évre egyre magasabb szintű produkciókat látunk, most is felkészült zenészeket és jó szövegeket hallhattunk a két nap alatt” – fogalmazott Andrásik Remo, az Öröm a Zene igazgatója.



A tehetségkutató-sorozat hamarosan folytatódik a következő évaddal, az első döntő november 8-án lesz Pakson.

(Boritókép: Reni & Boka közös produkciója / Öröm a zene)