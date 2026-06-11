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Háromszázéves orgonák szólalnak meg Pannonhalmán

Orgonák éjszakája jazz pápa
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Julio

Lesz KONCERT Plusz is

Kiss Zsolt és Soós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án, a Múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi Főapátság három, mintegy háromszázéves orgonáját a Főapátsági Könyvtárban – tudatta a főapátság az MTI-vel. A 19 órakor kezdődő hangverseny műsora itáliai mesterektől németalföldi és északnémet szerzőkön át a német-itáliai alkotókig vezeti a hallgatót.

A hangverseny különlegessége, hogy a Podkoniczky- és a Corte-orgona egymásra hangolt, így képesek együtt kétorgonás párbeszédben megszólalni, miközben a Zorkovsky-orgona önálló szólóhangszerként csendül fel.
Az 1710-es években Martin Zorkovsky által épített orgona a Magyarországon ma fellelhető harmadik legrégebbi orgona. A rekonstruált Corte-orgona az 1770-es évekből, a Podkoniczky-orgona pedig az 1740-60-as évekből való és 2022-re újult meg teljesen.

Az estet Ludovico Viadana canzonái keretezik. A kétorgonás tételek gerincét három szonáta adja: Gaetano Piazza, Baltasare Antonio Pfeyll és Bonaventura Terreni Sonata a due Organi című művei az egymással felelgető hangszerek korai, virtuóz formáját mutatják be. A Zorkovsky-orgonán Soós Gábor Jan Pieterszoon Sweelincktől játszik két művet: egy virtuóz Toccatát és az Echo Fantasiát. Dietrich Buxtehude Canzonája az északnémet orgonaiskola gazdag örökségét idézi meg.

Feltárul a 18. századi apátság élete is

Johann Sebastian Bach két műve a hangverseny csúcspontjait jelenti, a két összehangolt orgonán megszólaló G-dúr trió és a BWV 973-as versenymű-átirata a barokk ellenpont és az olasz concerto ötvözete.

Kiss Zsolt a Zorkovsky-orgonán Johann Kaspar Kerll és Johann Jakob Froberger műveit szólaltatja meg, amelyek az itáliai és német stílusok találkozását képviselik. Frescobaldi Toccata l’Elevatione című kompozíciója a liturgikus orgonazene egyik legmélyebb és legszebb alkotása, amely szintén Kiss Zsolt előadásában lesz majd hallható a Podkoniczky-orgonán.

A hangversenyen túl a Főapátság Koncert PLUSZ programot is kínál, a 17 órakor kezdődő Barokk kincsek elnevezésű programon Dejcsics Konrád, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója és Molnár Antal egyháztörténész vezeti a résztvevőket a Pannonhalmán őrzött barokk festmények, ötvöstárgyak és liturgikus textíliák világán, feltárva azt is, hogyan éltek, imádkoztak és gondolkodtak a 18. századi szerzetesek.

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Orgonák éjszakája jazz pápa

Háromszázéves orgonák szólalnak meg Pannonhalmán

Julio 2026-06-11

Lesz KONCERT Plusz is Kiss Zsolt és Soós Gábor orgonaművészek szólaltatják meg június 20-án, a Múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi Főapátság három, mintegy háromszázéves orgonáját a Főapátsági Könyvtárban – tudatta a

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