A sztárok mellett bemutatkoznak a legtehetségesebb győri fiatalok is

A programsorozatban fellép mások mellett Mihályi Réka, Gallusz Niki, Füredi Niki, Solti Ádám is.



De ott lesz a FiveLive Acapella, Nagy Balázs, Kiss Tünde, Sasvári Sándor és Léna, Varga Miklós, Peller Anna, a Boridalok Trió, Békefi Viki és Feng Ya Ou, valamint Boggie és Antal Gábor.



Emellett az idei év egyik újdonsága a Liszt Ferenc Zeneiskola, a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, valamint a Győr Projekt Kft. közös eseménye, a Pici Nagyszínpad lesz, ahol a legígéretesebb tehetségek minikoncerteken mutatkozhatnak be.

A fül mellett a szájak sem maradnak betevő nélkül

A zenés programokon túl az Esterházy-palotában Mézes élet címmel tárlatvezetéseket tartanak, ahol a mézeskalács múltjával is megismerkedhetnek a látogatók egyebek mellett egy befolyásos győri dinasztia, a Zechmeisterek mézeskalácsos vállalkozásán keresztül.



Az adventi időszakban előadásokkal várja a látogatókat a Győri Balett, a Győri Nemzeti Színház, a Győri Filharmonikus Zenekar és a Vaskakas Bábszínház is.



A Xantus János Állatkertben a Zoo Győr Wildlight Park várja a látogatókat, ami a térség első állatkert tematikájú fényparkja. A vendéglátóhelyek összefogásával ezúttal is is adventi melegedő- és frisstőpontokat alakítanak ki.



A részletes program a www.hellogyor.hu oldalon elérhető.