Természetesen Dwight Robson baptista tiszteletes is jön



Az együttes január 6-án Budapesten, a Kongresszusi Központban, január 7-én Szombathelyen, a Sarlós Boldogasszony Székesegyházban, január 8-án Miskolcon, a Művészetek Házában, január 12-én Debrecenben, a Református Nagytemplomban, január 13-án a Szegedi Dómban ad koncertet – tájékoztatták a szervezők az MTI-t csütörtökön.



A koncertsorozatban az együttes a gospel műfajának legszebb, legismertebb dalaiból ad elő válogatást. A kétórás programban az afroamerikai zenei hagyományokra építve elevenednek meg az evangélium üzenetei – írták.

A Happy Day felcsendülésére is számíthatunk

A koncerteken olyan közismert dallamok is felcsendülnek, mint a Hallelujah vagy az örök klasszikus, az Oh, Happy Day. Emellett a közönség számos különleges, ritkán hallható számokkal is találkozhat majd.

A The Golden Voices of Gospel tagja olyan világsztárokkal dolgoztak már együtt, mint Michael Jackson, Mariah Carey, Stevie Wonder vagy Tina Turner.



A tájékoztató szerint a gospel szó jelentése: evangélium, azaz örömhír. E zenei stílus az amerikai vallásos dalokból és a spirituálékból fejlődött ki, az afroamerikai közösségek szabadságvágyát, hitét és életörömét kifejezve. A gospel élénk ritmusával, sodró lüktetésével máig meghatározó hatást gyakorol a modern popzenére – áll a közleményben.