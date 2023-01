Megnyílt a Magyar Zene Háza poptörténeti kiállítása

“Nekünk írták a dalt!”

A kiállításban hallható dalok a maguk idejében reményt adtak – idézte fel a tárlat ünnepélyes megnyitóján a kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Csák János hozzátette: az 1990 előtt szocializálódott korosztály rengeteg szorongást, félelmet hozott magával, egyik legfontosabb feladata ezért, hogy ne adja át a következő nemzedéknek ezeket a frusztrációkat, azokra a dolgokra emlékezzen, amelyek összetartanak.

Akkor leszünk sikeresek, ha követjük László Attila, Charlie és Horváth Attila dalának üzenetét: “itthon otthon vagy”, “a többi rajtad áll” – hangsúlyozta.

Bármilyen jó zenének az az értelme, hogy közösséget, kötődéseket teremtsen, azt az érzést, hogy “miénk itt a tér”, vagy éppen kikapcsoljon, felemeljen – fejtette ki Csák János.

Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa elmondta, hogy a most nyíló, “rendkívül intelligens, látványos és tartalmas” kiállítással teljessé válik az első születésnapját ünneplő Magyar Zene Háza programkínálata.

Az elmúlt egy évben az intézmény Budapest legnépszerűbb kulturális helyszínei közé került, ahová sok százezren jöttek el – emlékeztetett, hozzáfűzve: szinte mindig tele a világszerte egyedülállóan sokrétű, interaktív állandó kiállítás, gyakorlatilag teltházas valamennyi program a Hangdómtól és a Kreatív hangtértől kezdve a zenepedagógiai foglalkozásokon át a koncertekig.

De a ház nemcsak a közönséget bűvöli el, hanem a nemzetközi építészszakma legjelentősebb díjait is elhozta – idézte fel Baán László.

Elmondása szerint mindegyik méltatás kiemelte, hogy az épület kiemelkedő építészeti kvalitása összhangban áll azzal, amit kínál: ez pedig az egész világon egyedülálló komplexitású és minőségű bevezetés a zene birodalmába, kiállításokkal, koncertekkel, interaktív terekkel, oktatási programokkal.

Ezt a kínálatot teszi teljessé az időszaki kiállítótér megnyitása. A vasárnaptól látható tárlat a magyar popzene hőskorának megidézése, egyben tisztelgés a korszak ikonikus alkotói, előadói előtt – közölte.

Mint hangsúlyozta, mára egyértelműen kiderült, hogy egyetlen szó sem volt igaz a Liget projektet démonizáló, politikailag motivált támadásokból. De egy kiemelten fontos feladat még a Ligetben is maradt: megvalósítani a projekt zárókövét, az Új Nemzeti Galériát – mondta Baán László.

Batta András, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója

kiemelte, hogy ugyan még csak egyéves lett a ház, de az eddigi több mint 800 ezer látogató tudatában mintha régóta szereplője lenne a zenei életnek.

Magyarországon, itt, a Városliget közepén létrejött valami, ami nemzetközi dimenziókban is forradalmat csinált – hangsúlyozta.

Most lettünk teljesek, élettel telt meg valamennyi színpadunk és terünk, és vasárnaptól a magyar popzene hőskorát és társadalmi hatását is élményként élheti meg a közönség – közölte Batta András.

A kiállítást Jávorszky Béla zenei szakíróval együtt Horn Márton intézményigazgató rendezte, aki a megnyitón elmondta: a tárlat egyfajta társadalomtörténeti időutazás abba korszakba, amelyet a mai fiatalok nem élhettek át, bemutatva annak nehézségeit és kiemelkedő zenei pillanatait.

Ez a kiállítás egy olyan, hosszabb pillanatfelvétel, amely minden részletre nem tud kitérni, de remélhetőleg zenéivel, történeteivel és hangulatával közelebb hozza ezt a zeneileg kiemelkedő korszakot – jegyezte meg.

Nyolc egymáshoz kapcsolódó témakör mutatja be a korszak zenéjét és társadalmi hátterét, 200 előadóját és 39 dalát, a hatvanas-nyolcvanas évek klubjait, kulturális intézményeit, zenei technológiáját és zenekarainak rajongóit – mondta el Horn Márton.

A Nekünk írták a dalt! című poptörténeti kiállítás vasárnaptól október 29-ig látható a Magyar Zene Háza térszint alatti időszaki kiállítóterében.

(MTI / fotók: Balogh Zoltán)

Így indult a Magyar Zene Háza 2022 -ben!