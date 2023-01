A magyar kultúrát szolgáló alkotók előtt tiszteleg Havas Judit és Borbély László estje

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteményében elhangzó Ki és mi vagy? című est tisztelgés mindazon alkotók előtt, akik egész életükben a magyar kultúrát szolgálták, valamint Petőfi 200., Ady halálának 104. évfordulója és a magyar kultúra napja előtt – mondta el Havas Judit előadóművész az MTI-nek, hozzátéve: az összeállításban olyan költők versei szerepelnek, akiknek születési vagy halálozási évfordulója a magyar kultúra napjához is kapcsolódik.

A 110 éve született Weöres Sándor például, akinek Harmadik szimfónia című költeménye is elhangzik a műsorban, január 22-én halt meg – mondta, emlékeztetve: az est címe idézet, Petőfi Arany Jánoshoz című verséből való. A műsorban elhangzik többek között Ady Endre Ki látott engem?, Petőfi Sándor A XIX. század költői, Bartók Béla Allegro barbaro, Kányádi Sándor Halottak napja Bécsben, József Attila és Juhász Ferenc versei, Richard Wagner Elégia és Liszt Ferenc kései zongorakompozíciói, valamint kuriózumként a Petőfi Sándor emlékére komponált Jókai-Liszt A holt költő szerelme című melodráma – ismertette a részleteket az előadóművész.

Havas Judit hozzátette: a versek és a zene a belső tájakra vezetnek, mint ahogy Weöres Harmadik szimfóniája is a belső tájakon kalauzolja végig olvasóját, hallgatóját. Az irodalmi és zenei művek arra mutatnak rá, hogy az ember ne felejtse el: a megoldást és a megváltást nem kint kell keresni, hiszen csak saját magunkban találhatjuk meg. Ez a mécses, ez a kicsi fény bennünk van – mondta.

Havas Judit elmondta azt is, hogy Borbély László zongoraművésszel első alkalommal dolgoznak együtt.

Havas Judit 2022-ben az Artisjus első alkalommal odaítélt irodalmi előadóművészi díját kapta, valamint múlt év decemberében a Zsidóságért-díjat is átvehette.

(MTI) (Fotó: FSzEK Zenei Gyűjtemény Facebook oldal)