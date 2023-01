Megjelent a CLUE új albuma, az Intrinsic

A Snopper Kiss Péter – ének/gitár, Nedoluha György – basszusgitár és Erdei Attila – dobok felállású csapat 2020-ra tervezte új anyagának megjelenését, de a világjárvány miatt ez csak 2022 decemberében jelent meg, ami épp egybeesett a zenekar fennállásának tizedik évfordulójával is.

“Mint minden zenekar, mi is szerettük volna felülmúlni korábbi önmagunkat, és egyben kitágítani a határainkat. Úgy érezzük, hogy sikerült úgy tovább vinni a CLUE irányvonalát, hogy közben meg is haladtuk azt, anélkül, hogy merőben más ösvényre léptünk volna. A zenekar életében újnak számító trió felállás más jellegű hangszerelést kívánt. Egyrészt ez a hangszerelés más hozzáállást kívánt a dalszerzés tekintetében, másrészt pont ezen okból olyan hatásaink is érvényesülni tudtak, amik eddig talán nem, vagy nem ennyire hallhatóan jelentek meg. – nyilatkozta az énekes.

Összességében elmondható, hogy a korábbiaktól egy keményebb anyag született. Ugyanakkor a szellősebb hangkép miatt jobban érvényesülnek a sampler által hozott atmoszférák és vokálokkal dúsított énekdallamok. Így végig egy nagyobb kontraszt van jelen, és ez hangulatilag is befolyásolja a zenét: van egy kellemes feszültsége ennek a diverzitásnak. Szerettünk volna úgy jubilálni, hogy nem csupán emléket állítunk és összegezzük az elmúlt tíz évet, hanem úgy is, hogy egy új szintre emeljük stílusban és minőségben a zenekar produkcióját. A végeredmény egy nagyon színes és izgalmas anyag lett, amit maga a zenei és szellemi hangulatiság tesz egységessé.“

A banda természetesen a külcsínre is nagy hangsúlyt fektetett. Ez nemcsak az album felvezetéseként bemutatott videókon, hanem a lemezborítón is tetten érhető.

‘A borító ötletemet Havancsák „Hjules” Gyula valósította meg. Metaforikusan megjelenik rajta nem csak a zenekarnév és a lemezcím, hanem üzenetében is egyfajta ars poeticát képvisel mindarra reflektálandó, amelyet dalszövegek képviselnek. Ebben, és a hangzásban is sikerült előrébb lépnünk, biztosan a legjobb hangzású CLUE lemezről beszélhetünk, és egy nagyon élő, eleven hatású koncepció valósult meg.” – mondta Snopper Kiss Péter énekes/gitáros.

A CLUE lemez egyelőre csak digitális formában jelent meg.

Keressétek a stream szolgáltatóknál!

A zenekar 2012-ben alakult Budapesten. Ebben az évben debütált a C.Q. kislemez, egy alapvetően grunge hangvételű anyaggal. 2014-ben újabb kislemez érkezett What’s on your mind? címmel és a korábbiaknál

némileg pszichedelikusabb elképzelésekkel. 2016-ban jött az első nagylemez SunCult címmel, ahol már nem csak a pszichedelia, hanem némi progresszív íz került a zenébe. 2018-ban, immár trió felállásban készült és jelent meg a Triptychon EP, amely már előre vetítette, hogy keményebb stílusban készül a második nagylemez. 2021-ben a CLUE szerepelt a PetőfiTV Kulisszák mögött az A38 hajón c. műsorában. 2022 tavaszán Peti szerepelt a Ric$Cast-ben. 2022 decemberében megjelent az Intrinsic, amit már alternatív metalként is definiálnak.