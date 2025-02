Hétfőtől jelentkezhetnek az érdeklődők

Március 3-tól május 26-ig jelentkezhetnek a 32 év alatti zongoristák a 2025-ös Bartók Világversenyre – közölte a Zeneakadémia csütörtökön az MTI-vel. A több mint 51 ezer euró (20 millió forint) összdíjazású megmérettetés Bartók Béla zongoraműveit állítja középpontba.



A Zeneakadémia 2017-ben elindított, a Nemzetközi Zenei Versenyek Szövetsége (WFIMC) tagságát is elnyert Bartók Világversenyének 2025-ös zongora fordulója ismét a magyar kormány támogatásával valósul meg.



A bartokvilagverseny.hu (bartokworldcompetition.hu) portálon március 3-tól május 26-ig jelentkezhetnek a 32 év alatti zongorista tehetségek, a beküldött videók alapján az intézmény rangos oktatóiból álló előzsűri választja ki az élő fordulókba kerülő legfeljebb 35 pályázót. A Zeneakadémián 2025. augusztus 31. és szeptember 7. között zajló elődöntők, középdöntők, szóló és zenekari döntő nyitottak a közönség számára, emellett online közvetítésben is megtekinthetők lesznek.



A kötelező repertoárban a hangsúly Bartók zongorára írt legfontosabb darabjain van, melyek minden fordulóban szerepelnek. A versenyzőknek emellett be kell mutatniuk tudásukat Liszt, Kodály, Dohnányi, Scarlatti, Ravel, Debussy, Szkrjabin, Prokofjev és Sztravinszkij alkotásainak megszólaltatásával is.



A Bartók Verseny egyik különlegessége, hogy a zeneszerzés verseny díjazott művei is szerepelnek a hangszeresek kötelező repertoárjában. Ezúttal a 2024-es zeneszerzés forduló két darabja, Lee Hanuri Vertigineux (Szédülő) című alkotása és Papp Mátyás Kirakós című kompozíciója. A döntőben a versenyzők Bartók 2. és 3., Beethoven 3. és 5. zongoraversenye, Liszt Haláltánca és Esz-dúr zongoraversenye közül választhatnak egyet, amelyet a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara közreműködésével, Kovács János vezényletével adnak majd elő.

Rangos pénzjutalmak várják a versenyzőket

Az első díj 22 ezer euróval jár, a második 14 ezerrel, a harmadik 8 ezerrel. Több különdíjat is kiosztanak, a legjobb Bartók-interpretációért 4000 euró, a kortárs kompozíciók legjobb előadójának 2000 euró, a közönségdíjasnak pedig 1500 euró jár. Ezeken felül számos hazai intézmény ajánl fellépési lehetőséget a legjobbaknak.



A nemzetközi zsűri 9 tagú lesz, 5 külföldi és 4 magyar művész, illetve szakember alkotja majd. A tagok felkérése folyamatban van, a szervező Zeneakadémia rövidesen nyilvánosságra hozza a névsort.



A korábbi Bartók Világversenyeken olyan művészegyéniségek kaptak meghívást a zsűribe, mint például a 2019-es zongoraversenyen Kenji Watanabe, Vásáry Tamás és Andrej Korobejnyikov, vagy a legutóbbi, tavalyi zeneszerző versenyen a világhírű brit komponista, Thomas Ades.



A versenyhez kapcsolódóan a Zeneakadémia Közép-európai Zenetörténeti Kutatócsoportja megszervezi második nemzetközi konferenciáját is.



További információk a bartokvilagverseny.hu (bartokworldcompetition.hu) portálon találhatók.