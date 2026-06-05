Sanzonestek és jazzkoncertek is lesznek

A szervezők közleménye szerint a június 15-től augusztus közepéig tartó fesztivál Budapest egyik legszebb belvárosi kertjében kínál változatos programokat a nyári hónapokban. A Benczúr Kert a 2026-os évadban megújult arculattal fogadja látogatóit, hangsúlyozva kulturális találkozóhely szerepét.



A programsorozatot hagyományosan a Pénzügyőr Zenekar nyárköszöntő koncertje nyitja meg június 15-én. A műsoron opera-, operett-, musical- és filmslágerek, valamint latin zenei feldolgozások szerepelnek.



Június 20-án a Múzeumok Éjszakája programjai költöznek a Benczúr Házba és a Postamúzeumba. Az eseményhez kapcsolódó kiállítások, interaktív foglalkozások és workshopok mellett este a Piaf – A sanzonok királynője című zenés előadás lesz látható, Nádasy Erika közreműködésével.

Interaktív koncertet ad a Danubia

A Musical Klub két alkalommal – június 24-én és július 29-én várja majd a közönséget. Június 30-án Jordán Adél és Bardóczy Attila az Aznavour és Piaf című sanzonesttel érkezik a Benczúr Ketbe, július 7-én pedig a Danubia Zenekar közönségszavazásra épülő Klasszikus kedvencek – Vox populi című interaktív koncertje lesz hallható



A színházi kínálatban helyet kap Yasmina Reza Művészet című komédiája az Orlai Produkció előadásában, a Parno Graszt dalaira épülő Fekete tyúk című zenés produkció, továbbá Huszka Jenő, Gül baba című daljátéka.



A fesztivál visszatérő fellépői között szerepel a StEFREM, a Jazzation és a Sturcz Quartet is. A közönség augusztusban láthatja Donizetti Szerelmi bájital című operájának keresztmetszetét a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház előadásában, valamint a The Four Seasons – Candlelight Edition gyertyafényes koncertet.



A programsorozat záró színházi előadása a Vadító éjszakák című katalán komédia lesz az Orlai Produkció előadásában. A részletes program a fesztivál honlapján érhető el.