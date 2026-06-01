Gyerekeknek is lesz koncert

Könyvbemutatók, dedikálások, jazzkoncertek, gyermekprogramok, borkóstolók és szakmai beszélgetések várják az érdeklődőket a könyv-bor-jazz fesztiválon június közepén Balatonfüreden, a rendezvénysorozat vendége lesz mások mellett Szombathy Gyula színművész is – tájékoztatta a fesztivál szervezője közleményben az MTI-t.



Cserép László közölte: a június 12-én és 13-án megrendezendő fesztivál első napján a Balázs Elemér Group koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők. A hazai jazzélet nemzetközileg is elismert alakja zenekarával egy világzenei és etnojazz elemekkel átszőtt, lendületes és lírai koncertélményt ígér a közönségnek.

Bor a parton

Ugyancsak június 12-én Kollár Árpád Mire jó egy lyukas zacskó? című verses-mesés foglalkozása várja az alsótagozatosokat a Vaszary Villában. Délutántól a Blaha utcai színpadokon és teraszokon egymást váltják az irodalmi és zenei programok.

A fesztivál napjaiban fellép mások mellett Kiss Attila jazz triója, BailaSola, Szili Róbert jazz zenekara, valamint a Jazz in Time is. A gyermekeket szombaton a Tücsök zenekar koncertje várja.



A fesztivál ideje alatt könyvvásár lesz a Blaha utcában, a könyvbemutatókat pedig dedikálások követik.



