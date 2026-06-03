Félbemaradt dalok is szerepelnek a vinylen

Zorán nem csak magának írt dalokat, ezt új lemeze is bizonyítja

Ötven évvel ezelőtt írt először dalokat Zoránnak Presser Gábor, gyakorlatilag ezzel indult a népszerű előadó szólópályafutása. A Metro zenekar egykori frontembere 1997 óta minden évben, így idén is turnézik, ritkaságokat tartalmazó CD-je a napokban jelent meg.



„2026-os koncertsorozatom februárban indult, múlt pénteken Sopronban léptem fel, a folytatás egy rövid szünet után júliustól lesz. Valóban 1976 őszén jelent meg az első olyan kislemezem, amelyre Presser Gábor írt két dalt, ez volt a Könyörgés, valamint az Az legyél, akinek látszol, aztán 1977-ben jött az első albumom, amelyre már testvérem, Dusán írta a szövegeket. Nem az évfordulónak szenteljük az idei turnét, kisebb kihagyásokkal folyamatosan játszom, mindig a következő előadásra koncentrálok” – mondta Sztevanovity Zorán az MTI-nek. Az előadó zenekarában évtizedek óta alig van változás. A legutóbbi ok Lattmann Béla basszusgitáros januári halála volt, helyét Fekete Tibor Samu, a Korál zenésze vette át, aki a kilencvenes években már zenélt Zoránnal. Mellette Sipeki Zoltán gitározik, Kovács Péter Kovax billentyűzik, Csányi István szaxofonon játszik, Horváth Kornél ütőhangszereken, Gyenge Lajos dobol, a három vokalista pedig Óvári Éva, Kabelács Rita és Péter Barbara.



Zorán új dalokat tartalmazó albummal legutóbb 2011-ben jelentkezett, ez volt a Körtánc – Kóló, azóta egy duettalbum, koncertlemezek, és néhány különlegességet, ritkaságokat tartalmazó kiadvány került piacra, ilyen a közelmúltban kiadott Dalok a polcról is, amely a Kultúrbarlang gondozásában készült. „Bár ezek a dalok nem igazán szerepelnek a koncertrepertoáromban, az ujjaimban benne vannak. Öröm számomra, hogy most egy újabb válogatás jelent meg kevéssé ismert számaimból, hiszen azért ez is jelzi, hogy jelen vagyunk a színtéren, dolgozunk” – fogalmazott Zorán.



A Dalok a polcról Zorán elmúlt ötven évét íveli át, és olyan szempontból is különleges kollekció, hogy Presser Gábor „csak” négy dal (Még egy…; Az ünnep; Az legyél, akinek látszol; Nem kell mindig) szerzője. A CD legrégebbi darabja az 1976-ban készült duett Máté Péterrel, az Egyszer él az ember. Máté Péter és S. Nagy István szerzeményét egy tihanyi tévéfelvétel kedvéért rögzítették.

Félbemaradt dalok is szerepelnek a vinylen

Zorán nemcsak énekes, a hatvanas évek elején indult pályafutása során számos dalt maga írt Metró- és szólóévei során. A most megjelent lemezen is számos szerzeménye szerepel, köztük az Aszfaltrajz Dusán szövegével, amely az 1985-ös Budapesti rakendroll című válogatáson kapott helyet. Egy szerbhorvát nemzetiségi tévéműsor számára zenésítette meg Zorán Radován M. Filákovity magyarországi szerb költő Félbemaradt szimfónia című versét, amely Vujicsics Tihamér zeneszerzőre emlékezik. Talán ez a lemez legkülönlegesebb darabja, amely mindössze egyszer, 1988-ban került adásba. „Erre a megzenésítésre már én se nagyon emlékeztem”.



Szintén Zorán szerezte az Annyira mégse rossz című dal zenéjét: ezt Kern Andrásnak írta 1989-ben, a szöveg Dusáné és Kerné. Ez a Dalok a polcon című lemez legfrissebb felvétele, hiszen idén márciusban Zorán maga énekelte fel a dalt az eredeti zenei alapra. „Kedvelem ezt a dalt, és foglalkozom a gondolattal, hogy idővel beemelem a koncertrepertoárba, és hasonló történhet akár az Ugye lesz erőm? című dallal is, amelyet 1997-ben énekeltem fel Leslie Mandoki Találkozások című lemezére, szintén Dusán szövegével. A fellépéseken a Dalok a polcról számai közül jelenleg két Presser-szerzemény, Az ünnep és a Nem kell mindig hangzik el rendszeresen” – fejtette ki Zorán.



Az énekes az MTI-nek elmondta, hogy változatlanul szeret a színpadon lenni, és a nagyobb szabású, sportcsarnokos előadásokat ugyanúgy kedveli, mint kisebb helyeken játszani az országban bárhol. „Terveim szerint jövőre is turnézni fogok a zenekarommal”. A Dalok a polcról című kiadvány a közeljövőben vinylen is meg fog jelenni. Tolmácsi János, a kiadó Kultúrbarlang vezetője arról számolt be, hogy Zorán a június 14-i budapesti Lemezpiacon dedikálja a lemezt.



„A kiadvány elkészültét kétéves kutatómunka előzte meg. Az évtizedek alatt több mint húsz, jórészt kiadatlan ritkaság gyűlt össze, számos darabot mono filmhangból kellett technikailag feljavítani, ezt a munkát Gácsi József és Paczári Károly végezte el. Zorán válogatta ki a lemezen hallható tizenhármat, amelyek közé bekerült Bruce Springsteen Streets of Philadelphia című slágerének magyar változata, a Dusán szövegével készült Máshol, sajnos Eric Clapton nem adott engedélyt a Wonderful Tonight magyar verziója, A part megjelenésére” – mondta Tolmácsi János.

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