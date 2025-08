A zene mindenkié, ereje is van

Kilenc előadó, köztük a Bagossy Brothers Company, a Margaret Island és a Carson Coma a Superar gyermekkórussal ad koncertet október 1-jén, a Budapest Parkban, a Superalbum premierjén. A lemez minden dala gyerekekkel közösen született, az első dal – melyet Mehringer jegyez – már meghallgatható – közölte a Budapest Park csütörtökön az MTI-vel.



A Superalbum és az október 1-jei koncert a zene erejéről, az összefogásról és a társadalmi felelősségvállalásról szól. A projekt különlegessége, hogy ismert előadók és gyerekek közösen írnak és adnak elő dalokat, így nemcsak új zenei élmények születnek, de a gyerekek önbizalmat, motivációt és közösségi élményt is kapnak a zenélés által – olvasható a közleményben.



Mint írják, a kollaborációs lemez mind a tíz dala a Superar gyermekkórus és egy-egy zenekar vagy előadó közös munkája. A dalok sorban jelennek meg a nyár folyamán, a teljes repertoár pedig először az október 1-jei koncerten csendül fel élőben.

Új dallal búcsúzik a Margaret Island

A tájékoztatás szerint a Superalbum nagykoncerten a Budapest Park színpadára lép a Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Carson Coma, Co Lee, Járai Márk, Kolibri, Mehringer, valamint a Margaret Island is – utóbbi számára ez az este lesz az utolsó előtti fellépés, a Superalbumra írt daluk pedig egyfajta zenei búcsúként is értelmezhető.



A koncerten a Superar gyermekkórus önálló produkcióval is színpadra áll.



A különleges kezdeményezés a Banana Records kiadó és kreatív ügynökség, a Spar Magyarország, a Superar Zeneművészeti Alapítvány és a Budapest Park együttműködésében jött létre, azzal a céllal, hogy a zenélés gyerekkori hatásait ne csak hirdesse, hanem valóban meg is mutassa – olvasható az összegzésben.



A koncert bevételéből származó nettó nyereséget teljes egészében a Superar Alapítványnak ajánlják fel. A koncertre augusztus 7-én indul a jegyértékesítés a www.budapestpark.hu oldalon – írták.



A közleményben felidézték, a Superar célja, hogy minden gyermek – háttértől és zenei előképzettségtől függetlenül – megtapasztalhassa a közös zenélés örömét, fejlesztő erejét és közösségépítő hatását. A nemzetközi mintára működő Superar Magyarországon jelenleg hat partnerintézményben, több mint 390 gyermekkel és fiatallal dolgozik az ingyenes programban.



Bővebb információk a koncertről az esemény Facebook-oldalán, a www.facebook.com/events/2241261039651449/ linken találhatók.

Fotó: Superar Alapítvány/Rockstar Photography